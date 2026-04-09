Romeu Zema se diz "lisonjeado", mas nega possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que descarta a possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026. A afirmação foi feita pelo pré-candidato do Novo ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (9). Assista à íntegra no vídeo acima.

— Primeiro, eu fico muito lisonjeado, honrado do nome ser lembrado, acho que significa que nós fizemos um bom trabalho em Minas Gerais, mas vale salientar que nunca houve nenhum pedido formal. Foram notícias vinculadas pela imprensa — disse Zema, acrescentando que, mesmo que seja convidado, dirá que segue o plano de ser cabeça de chapa pelo seu partido.

O ex-governador de Minas e o filho do ex-presidente não se falam há cerca de um mês, quando se encontraram em protesto na avenida Paulista, em São Paulo, mas se dão bem, segundo Zema.

Zema é o segundo pré-candidato à Presidência da República a ser entrevistado no Gaúcha Atualidade. O programa solicitou entrevista com todos os pré-candidatos já anunciados.

Como diferencial em relação aos adversários, o governador mineiro afirmou que não tem medo de se posicionar sobre a situação atual envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF).

— Eu sou aquele que mais tenho criticado essa farra dos intocáveis, essa pouca vergonha lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho rabo preso, agora eu vou ficar concordando com esse absurdo? — disparou.

Sobre propostas para a situação econômica do país, Zema defendeu corte de gastos por parte da gestão pública, com suspensão de contratações desnecessárias, além de uma nova reforma previdenciária e administrativa.

Ele ainda salientou que não mudaria políticas públicas, como o Bolsa Família, para mulheres com filhos, mas faria alterações para beneficiários que estão aptos a fazer formações profissionais e trabalhar.

Zema ainda condenou o mercado de apostas online e bets esportivas, afirmando que há um descontrole e uma propensão ao vício. O pré-candidato comparou a prática à existência de cassinos, que são proibidos no Brasil: