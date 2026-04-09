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Romeu Zema se diz "lisonjeado", mas nega possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro

Segundo pré-candidato à Presidência entrevistado no "Gaúcha Atualidade", ex-governador de Minas Gerais fez críticas ao STF e condenou mercado a apostas online  

Kathlyn Moreira

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