RivoNews debate os principais tema da semana; assista

GZH transmite nesta sexta-feira, 3, a partir das 12h30, mais uma edição do RivoNews, programa produzido pelo RivoStudio em parceria com o Grupo RBS. O programa apresenta e discute os temas que foram destaque na semana, da política à economia, passando pelos virais da internet e outras curiosidades.
O RivoNews é apresentado pelos jornalistas Cecilia Flesch, Gabriel Sant'Ana Wainer e Manu Musitano, que conduzem o debate com foco nos fatos mais relevantes da atualidade. A transmissão é aberta ao público no Youtube de GZH e no canal de RivoNews.