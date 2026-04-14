Política

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Relatório final da CPI do Crime Organizado pede indiciamento de três ministros do STF e do procurador-geral da República

Documento assinado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator do colegiado, será lido nesta terça-feira

Zero Hora

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