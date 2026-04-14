Relator apresenta parecer favorável à indicação de Jorge Messias ao STF

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou, nesta terça-feira (14), parecer favorável à indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União (AGU), ao Supremo Tribunal Federal. As informações são do portal g1.
A Comissão de Constituição e Justiça iniciará a leitura do relatório em reunião nesta quarta-feira (15).
Jorge Messias passará, ainda, por sabatina dos senadores na CCJ, marcada para 29 de abril. Nesse mesmo dia, o plenário do Senado vai votar a nomeação dele ao STF.
O AGU precisará receber ao menos 41 votos favoráveis para se tornar ministro do Supremo.
"Como Advogado-Geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sob sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio da realização de acordos judiciais e extrajudiciais", escreveu Weverton em seu parecer.
Lula anunciou o nome de Messias em novembro, mas só formalizou no início deste mês. A indicação é para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou em outubro de 2025.
Quem é Jorge Messias
Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos, ele poderá permanecer na Corte por até três décadas.
Nos últimos meses, Messias ganhou destaque: articulou a contratação de um escritório nos Estados Unidos para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou a sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, também representa uma ponte com o segmento religioso.
Messias nasceu em Recife (PE) e construiu uma sólida carreira jurídica. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e obteve os títulos de mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Desde 2007, o jurista integra a Advocacia-Geral da União (AGU) como procurador da Fazenda Nacional