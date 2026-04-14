Relator apresenta parecer favorável à indicação de Jorge Messias ao STF

Jorge Messias recebeu parecer favorável para ocupar vaga no STF. Valter Campanato / Agência Brasil / Empresa Brasil de Comunicação / Divulgação

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou, nesta terça-feira (14), parecer favorável à indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União (AGU), ao Supremo Tribunal Federal. As informações são do portal g1.

A Comissão de Constituição e Justiça iniciará a leitura do relatório em reunião nesta quarta-feira (15).

Jorge Messias passará, ainda, por sabatina dos senadores na CCJ, marcada para 29 de abril. Nesse mesmo dia, o plenário do Senado vai votar a nomeação dele ao STF.

O AGU precisará receber ao menos 41 votos favoráveis para se tornar ministro do Supremo.

"Como Advogado-Geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sob sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio da realização de acordos judiciais e extrajudiciais", escreveu Weverton em seu parecer.

Lula anunciou o nome de Messias em novembro, mas só formalizou no início deste mês. A indicação é para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou em outubro de 2025.

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Quem é Jorge Messias

Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos, ele poderá permanecer na Corte por até três décadas.

Nos últimos meses, Messias ganhou destaque: articulou a contratação de um escritório nos Estados Unidos para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou a sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, também representa uma ponte com o segmento religioso.