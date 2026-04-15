Política

Na CCJ da Câmara
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Relator vota a favor do avanço da PEC 6x1, mas pedido de vista adia votação

Na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares dizem apenas se a proposta é adequada do ponto de vista legal

Zero Hora

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