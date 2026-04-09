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Relator define dia da sabatina no Senado de Jorge Messias, indicado por Lula ao STF

Senador Weverton Rocha (PDT-MA) afirmou ainda que deve apresentar o relatório favorável à indicação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em 15 de abril

Zero Hora

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