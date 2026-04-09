Relator define dia da sabatina no Senado de Jorge Messias, indicado por Lula ao STF

Messias vai ser sabatinado em 29 de abril. Valter Campanato / Agência Brasil / Empresa Brasil de Comunicação / Divulgação

A sabatina no Senado do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrerá em 29 de abril.

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação, afirmou nesta quinta-feira (9) que deve apresentar o relatório favorável à indicação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal em 15 de abril.

Segundo Weverton, a indicação deve ser votada no plenário da casa após receber aval na CCJ.

Quem é Jorge Messias

Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos, ele poderá permanecer na Corte por até três décadas.

Nos últimos meses, Messias ganhou destaque: articulou a contratação de um escritório nos Estados Unidos para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou a sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, também representa uma ponte com o segmento religioso.

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