Rejeição de Messias para o STF é derrota histórica de Lula e traz impactos institucionais e políticos, dizem analistas

Davi Alcolumbre é apontado como responsável por articulação que rejeitou Messias ao Supremo e derrubou veto de Lula. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A histórica rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), com um sonoro resultado de 42 votos contrários à indicação e 34 favoráveis, é um marco da desarticulação e das resistências enfrentadas pelo governo Lula 3 na relação com o Congresso. Menos de 24 horas após o veto a Messias, o Senado e a Câmara dos Deputados impuseram, nesta quinta-feira (30), nova derrota a Lula: derrubaram o veto do presidente ao projeto da dosimetria, que reduz a pena de condenados pela tentativa de golpe de Estado.

A reprovação de um indicado para o cargo de ministro da maior Corte jurídica do Brasil, fato que não acontecia há 132 anos, irrompe a menos de seis meses da eleição presidencial. O pleito terá Lula como candidato competitivo ao quarto mandato, diante de uma oposição fortalecida, de um país dividido e de uma crise institucional inflamada pelo escândalo do Banco Master.

Analistas apontam possíveis consequências divergentes, desde brandas até graves, mas existe um ponto de certa convergência: o governo Lula tende a sofrer algum grau de paralisia no Congresso, com o Senado se afirmando na guerra de poder ante o Palácio do Planalto e o STF. Neste cenário, as chances de aprovação de projetos relevantes se resumem aos de forte apelo popular, como o fim da escala 6x1, de seis dias de trabalho por um de folga.

O que dizem os especialistas

Para o cientista político Leonardo Avritzer, a liderança que saiu mais robustecida da rejeição de Messias foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que já teve idas e vindas na relação com Lula, é conhecido pela habilidade nos bastidores e, ao mesmo tempo, tenta se livrar de suspeitas relacionadas ao Banco Master.

— Do ponto de vista da agenda legislativa, o governo Lula, na melhor das hipóteses, consegue aprovar o fim da escala 6x1. Isso porque não aprovar poderia desgastar demais o Alcolumbre. O restante está bloqueado e fica para o ano que vem — diz Avritzer.

O jornalista e consultor político Cleber Benvegnú considera o episódio "um possível debacle político do governo Lula".

— Há um esgotamento das relações políticas. O Senado ainda era um território medianamente seguro como base governista. Agora, não tem mais essa estabilidade. Há desajuste na gestão política do governo com o Congresso e perante a opinião pública — avalia Benvegnú.

O historiador Marco Antonio Villa classifica o fato como "a maior derrota política da história do Lula". Ele faz analogia com os 7x1 sofridos pelo Brasil ante a Alemanha na Copa do Mundo de futebol em 2014. Um símbolo que remove de Lula o véu de imbatível e levanta questionamentos sobre a redução da habilidade política. Villa, contudo, pondera:

— Vi algumas análises, no calor da hora, de que parecia o fim do mundo. O que houve foi o encaminhamento de um nome (Messias) que não era adequado para os senadores. Um erro estratégico. É provável que esse episódio se resuma nele mesmo e não tenha mais repercussões daqui até o processo eleitoral.

O historiador aponta dois caminhos: ou o governo se empenha em refazer a articulação e atender demandas do Congresso, vislumbrando aprovar pautas de interesse nacional, ou parte para uma retaliação ao Senado que aprofundaria a crise institucional.

— O fim da escala 6x1 é a pauta mais popular do momento, mas precisa ser construída economicamente. É o meio de o governo conseguir chegar num porto, e a boia é o fim da escala 6x1 — comenta Villa.

Virada de página

O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), fala em "virar a página e retomar a relação institucional".

— Trabalhar as pautas que dialogam com a vida das pessoas: saúde, habitação, o tema do endividamento e o fim da escala 6x1 — afirma Pimenta.

Nos bastidores, há comentários de que o governo mapeia os senadores aliados que votaram contra Messias, mas Pimenta endossa o discurso público de que o Senado tem a prerrogativa e a legitimidade de acatar ou rejeitar a indicação. O petista avalia que não é hora de retomar apressadamente a articulação por uma nova indicação de Lula para a vaga aberta no STF, embora já se fale até na opção por uma mulher ainda neste ano.

— Temos que aguardar, esperar baixar a temperatura e voltar a articular. Foi uma situação conjuntural e específica que não deve alterar a rotina na relação com o Congresso — diz Pimenta, refutando a hipótese da paralisia.

Leia Mais Com derrota de Jorge Messias, oposição articula com Davi Alcolumbre barrar indicações até as eleições

Crise institucional

O próprio Messias é, em parte, atribuído como fator de derrota, originário de uma "teimosia" de Lula. Os caciques do Senado, incluindo Alcolumbre, deram sinais de que preferiam a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o STF.

Bem articulado, com trânsito em diferentes alas e ex-presidente do Senado, Pacheco era visto como um ministro que poderia regular a fervura do caso Master. A investigação da Polícia Federal tem diversos parlamentares no radar e, embora não formalmente objeto de inquéritos, nada menos do que dois ministros do STF: Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

No centro do país, comenta-se que ministros do STF também se movimentaram para pressionar pelo veto a Messias. Na queda de braço interna da Corte, o maior derrotado, dizem analistas, é o ministro André Mendonça, relator do caso Master, que se empenhou pela aprovação do nome de Messias na expectativa de que ele seria um aliado nas votações relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Lula já havia indicado com êxito, no atual mandato, Flávio Dino e Cristiano Zanin para o STF. Uma parcela dos analistas evoca a tese de que a rejeição de Messias também é um recado sobre a crise institucional do STF, o tensionamento com o bolsonarismo e o modelo de indicação dos ministros, concentrado nas mãos do presidente da República.

— A escolha do Messias é a reprodução de uma ideia de confraria do presidente Lula no Supremo. A maioria da sociedade está vendo e não aceita mais — opina Benvegnú.

Messias foi indicado por Lula, enquanto Senado pressionava por Rodrigo Pacheco. Andressa Anholete / Agência Senado

Senado versus STF

Outro aspecto que pesou e que poderá ter implicações é a relação entre o Senado e os ministros do STF. De um lado, parlamentares que têm como pauta principal cassar os mandatos de ministros via impeachment, sobretudo de Moraes, carrasco do bolsonarismo no julgamento da trama golpista. Por outra parte, o STF tem sido uma pedra no calcanhar do Congresso por limitar e regrar a destinação das emendas parlamentares, determinar investigações e iniciar julgamentos por casos de malversação desses recursos.

— A pauta bolsonarista de impichar ministros provavelmente irá continuar e até pode ser que Alcolumbre tenha aderido. Vamos ver um jogo nos próximos meses sobre quem tem mais cacife. Alcolumbre é sensitivo no que diz respeito ao escândalo do Banco Master no Amapá. Como o STF vai reagir e atuar em relação a Alcolumbre é incógnita. Mendonça foi um dos principais derrotados — avalia Avritzer.

Repercussão eleitoral

Lula e Flávio Bolsonaro são os principais pré-candidatos à Presidência. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Para o líder do governo, Paulo Pimenta, a derrota é pontual e não traz implicação eleitoral.

— Não tem impacto. Ninguém vai deixar de votar em A ou B por conta de uma indicação ao STF. Logo adiante as pautas mudam — diz Pimenta.

Em direção oposta, Benvegnú, um dos consultores da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), aponta que a rejeição de Messias soma um cenário de instabilidade política com problemas na economia popular. Isso indicaria uma tendência decadente às vésperas do pleito.

— O último fio de Lula é sua memória afetiva, nada mais. Por outro lado, nunca se despreze a capacidade de reação do próprio Lula. O governo vai usar todas as armas políticas possíveis — vaticina Benvegnú.

Difícil desde o início

Avritzer destaca que Lula ganhou a eleição presidencial de 2022, mas o bloco da direita saiu mais forte na disputa proporcional, formando bancadas robustas e deixando o governo refém do centrão, com uma base inconfiável e gelatinosa. Isso levou o Palácio do Planalto a ter derrotas nos últimos anos. Somente em fatos recentes, amargou a rejeição de Messias, a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria e uma série de dissabores na CPMI do INSS.