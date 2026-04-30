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Rejeição de Messias para o STF é derrota histórica de Lula e traz impactos institucionais e políticos, dizem analistas

Especialistas apontam que governo corre risco de sofrer paralisia no Congresso, mas fim da escala de trabalho 6x1 é apontado como rota de escape

Carlos Rollsing

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