Rejeição de Messias ao STF: colunistas analisam votação histórica no Senado

A primeira rejeição de um indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) desde 1894 representou uma derrota histórica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu apenas 32 votos dos 41 necessários para ingressar na Corte. Foram 42 votos contrários, um a mais do que a maioria absoluta do plenário do Senado.

Confira as análises de colunistas de Zero Hora sobre o assunto:

Rosane de Oliveira

A comentarista de política Rosane de Oliveira afirma que a rejeição de Messias representa "um aprofundamento da crise política e um agravamento das tensões" entre Congresso, Planalto e STF:

— Tem uma guerra em curso, e Messias era a bola da vez. Se outro fosse o indicado, provavelmente teria acontecido a mesma coisa. Ele não foi aprovado porque o Senado queria dar uma lição a Lula e uma lição também aos ministros do Supremo que defenderam a indicação dele.

Para Rosane, a votação representou também uma vitória de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado:

— Ele foi rejeitado primeiro num recado dos senadores ao presidente Lula, um recado de que eles têm a força. Davi Alcolumbre não queria a indicação de Messias, queria outro nome. Ele é o todo-poderoso presidente do Senado, fez uma articulação pela derrota.

Jorge Messias teve nome rejeitado em plenário após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Geraldo Magela / Agência Senado

A rejeição de Messias é, ainda, um recado para o STF, analisa Rosane de Oliveira.

— Esse é um recado também forte do Senado para os ministros do Supremo diante da crise em que vive a instituição por conta do envolvimento de pelo menos dois ministros no caso do Banco Master, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E isso acende uma fogueira para a eleição deste ano — disse a colunista ao comentar o episódio ao vivo na Rádio Gaúcha.

O governo está bastante perdido, porque sabia que essa derrota era um risco, mas batalhava para que ele fosse aprovado. ROSANE DE OLIVEIRA Colunista

Leia também a coluna de Rosane de Oliveira sobre o tema: Lula deveria mudar o critério de indicação para o Supremo e escolher uma mulher

Matheus Schuch

Para o comentarista Matheus Schuch, direto de Brasília, a rejeição de Messias "não deixa de ser surpresa":

— Esta derrota traz consequências políticas imprevisíveis, porque o primeiro ponto, Lula, mesmo indicando outro nome agora, tem uma tendência de não conseguir aprovar o ministro do Supremo. O que se dizia nos bastidores hoje é que se Messias fosse rejeitado, que esta indicação ficaria somente para depois das eleições, para um cenário em que Lula pode ser derrotado e daí o substituto dele na Presidência é quem teria direito a indicar este ministro.

Leia Mais Senado rejeita Jorge Messias para o STF e impõe derrota histórica a Lula

O analista também avalia o resultado como uma vitória de Alcolumbre. Ainda assim, o presidente do Senado deve sofrer represálias do Planalto.

— Esta derrota mostra também que, além de ter controle de boa parte do Senado ainda, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, decidiu romper de vez com o governo, de quem sempre foi aliado — apontou Schuch, também na Gaúcha.

Agora a gente vai ingressar em uma crise ainda maior entre os poderes, de consequências imprevisíveis. MATHEUS SCHUCH Colunista

Leia também a coluna de Matheus Schuch sobre o tema: Lula terá dificuldade para aprovar novo ministro do STF antes das eleições

Andressa Xavier

A colunista Andressa Xavier aponta que o Senado foi criterioso e surpreendente ao rejeitar o nome de Jorge Messias.

"Todos sabiam que o nome de Messias não era o esperado nem o favorito, mas a derrota de Lula é gigantesca quando o plenário diz não", escreveu em GZH.

Andressa Xavier ainda destaca que nem mesmo o empenho de emendas parlamentares por parte do governo federal "amansou o Congresso".

Senado deixa de ser rainha da Inglaterra ao rejeitar indicado de Lula para o Supremo. ANDRESSA XAVIER Colunista

Marta Sfredo

A comentarista de economia Marta Sfredo ressaltou o papel do caso do Banco Master na rejeição de Messias pelo Senado.

"(Alcolumbre) queria vingança contra a operação da Polícia Federal para apurar possíveis irregularidades no Regime Próprio de Previdência Social do Amapá. Quem comanda esse fundo de pensão de servidores é Jocildo Lemos, indicado por Alcolumbre. O preposto do presidente do Senado investiu pelo menos R$ 100 milhões em títulos sem garantia do Banco Master", escreveu em GZH.