Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Ramagem foi deputado federal. Marcos Oliveira / Agencia Senado

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews.

Segundo o g1, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi detido em Orlando, na Flórida, por questões migratórias.

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"A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil -Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Condenação

Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.

Em setembro do ano passado, ele deixou o país e estava morando em Miami. Durante a investigação sobre a trama golpista, ele havia sido proibido pelo STF de sair do país.

Segundo a PF, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

Em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025.

No final de 2025, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato de Ramagem. A Constituição determina que a Casa declare a perda do mandato de parlamentar em função de condenação criminal.

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Ex-delegado da PF e aliado de Bolsonaro

Alexandre Ramagem Rodrigues é ex-delegado da Polícia Federal e aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A relação se consolidou na campanha de 2018, quando Ramagem foi designado para chefiar a segurança pessoal de Bolsonaro após o ex-presidente ser esfaqueado em Juiz de Fora (MG).



No início de 2019, já no governo Bolsonaro, Ramagem foi nomeado superintendente da PF no Ceará, mas deixou o cargo para ingressar na política. Passou um período como assessor no Palácio do Planalto e, em junho daquele ano, foi escolhido para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

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