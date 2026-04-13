Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews.
Segundo o g1, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi detido em Orlando, na Flórida, por questões migratórias.
"A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil -Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.
Condenação
Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.
Em setembro do ano passado, ele deixou o país e estava morando em Miami. Durante a investigação sobre a trama golpista, ele havia sido proibido pelo STF de sair do país.
Segundo a PF, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.
Em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025.
No final de 2025, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato de Ramagem. A Constituição determina que a Casa declare a perda do mandato de parlamentar em função de condenação criminal.
Ex-delegado da PF e aliado de Bolsonaro
Alexandre Ramagem Rodrigues é ex-delegado da Polícia Federal e aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A relação se consolidou na campanha de 2018, quando Ramagem foi designado para chefiar a segurança pessoal de Bolsonaro após o ex-presidente ser esfaqueado em Juiz de Fora (MG).
No início de 2019, já no governo Bolsonaro, Ramagem foi nomeado superintendente da PF no Ceará, mas deixou o cargo para ingressar na política. Passou um período como assessor no Palácio do Planalto e, em junho daquele ano, foi escolhido para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Na posse, Bolsonaro destacou a proximidade dos dois, dizendo que "grande parte do destino da nação" passaria pelas mãos de Ramagem. Ele foi eleito deputado federal em 2022 com 59.170 votos.
Em outubro de 2023, Ramagem foi alvo de operação da PF no gabinete e no apartamento funcional. A corporação investigou o uso ilegal da Abin para monitorar ministros do STF, políticos, jornalistas e advogados, por meio da ferramenta FirstMile. Segundo a PF, a Abin teria realizado 33 mil rastreamentos ilegais, incluindo o monitoramento de Alexandre de Moraes.
A operação "Vigilância Aproximada", desdobramento da "Primeira Milha", cumpriu 21 mandados de busca e levou à prisão de dois servidores da Abin. Nas redes, Ramagem atribuiu a investigação a uma suposta "austeridade" implementada na gestão Bolsonaro.