Política

Ex-deputado federal
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Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência foi condenado a 16 anos no caso da trama golpista e estava foragido desde setembro de 2025

Zero Hora

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