Palácio Piratini, sede do Executivo do RS. Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini/Divulgação

O Rio Grande do Sul tem, até o momento, seis pré-candidatos ao governo do Estado. O status de pré-candidatura se mantém até agosto, quando os partidos oficializam as escolhas em convenção e realizam o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início da campanha.

Dia 4 de abril (seis meses antes do 1º turno) é a data-limite para que todas as legendas e federações partidárias obtenham o registro do respectivo estatuto no TSE. A seguir, confira os nomes cotados para a disputa.

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Quem são os pré-candidatos ao governo do RS até agora

Gabriel Souza (MDB)

Gabriel Souza. Bruno Todeschini / Divulgação

O atual vice-governador (MDB) é o nome natural da continuidade. Com o apoio de Eduardo Leite e uma chapa já articulada com Ernani Polo, que deixou o PP e migrou para o PSD para ser vice, Gabriel aposta na narrativa de "equilíbrio fiscal", investimentos sociais, preparação para eventos climáticos e na modernização do Estado.

Edegar Pretto (PT)

Edegar Pretto. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Com o capital político fortalecido pela passagem na presidência da Conab e o alinhamento total com o governo Lula, ele busca unificar a esquerda, focando no discurso de combate à fome e apoio à agricultura familiar. Edegar promove pelo interior do Estado uma caravana, "Levanta Rio Grande", colhendo subsídios para o programa de governo.

Luciano Zucco (PL)

Luciano Zucco. Federasul / Divulgação

O deputado federal tenente-coronel Luciano Zucco é o nome oficial do PL. Sua campanha é fortemente alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As prioridades de Zucco incluem segurança pública, agronegócio e a redução da máquina estatal. Desde o início do ano, Zucco trabalha em uma espécie de aprofundamento intensivo sobre o Rio Grande do Sul.

Juliana Brizola (PDT)

Juliana Brizola. PDT / Divulgação

Juliana Brizola teve sua pré-candidatura lançada sob a bandeira de "retomar o protagonismo pedetista" no Rio Grande do Sul. O PDT aposta na bandeira da educação integral e na defesa do funcionalismo público estadual. No discurso aos correligionários que lotaram o plenário da Câmara Municipal, no dia do lançamento da pré-candidatura, Juliana se disse disposta a atrair “todas as forças políticas que quiserem sentar na mesa para o diálogo”.

Marcelo Maranata (PSDB)

Marcelo Maranata. Lucas Wink / Divulgação