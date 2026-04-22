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Quem é Tatiana Alves Torres, a delegada da PF que assume vaga nos EUA após o caso Alexandre Ramagem

Profissional possui uma carreira de mais de duas décadas na corporação. Fluente em inglês e francês, possui especializações em inteligência e combate à lavagem de dinheiro

Rodrigo Celente

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