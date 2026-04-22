Quem é Tatiana Alves Torres, a delegada da PF que assume vaga nos EUA após o caso Alexandre Ramagem

Tatiana é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública. TCE-MG / Divulgação

A delegada Tatiana Alves Torres foi designada para assumir o posto de oficial de ligação da Polícia Federal (PF) junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), na Flórida. O contexto que precede a troca de comando na representação da PF em Miami envolve uma série de desdobramentos jurídicos e diplomáticos relacionados com Alexandre Ramagem. O delegado anterior, Marcelo Ivo, envolvido na prisão de Ramagem, recebeu uma ordem do governo dos Estados Unidos para deixar o país.

Perfil

Tatiana Torres possui uma carreira de mais de duas décadas na PF, tendo ingressado nos quadros da corporação em 2002. É formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública.

Antes da atual designação, a delegada exercia funções estratégicas. Atuou como Coordenadora-Geral de Gestão de Processos. Além disso, comandou a Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, coordenando operações voltadas ao combate de crimes financeiros e ilícitos ambientais.

Fluente em inglês e francês, a delegada é graduada pela National Defense University, em Washington DC, e possui especializações em inteligência e combate à lavagem de dinheiro, com treinamentos realizados na sede da Interpol, na França. Acumula cursos sobre direito penal internacional, combate ao tráfico ilícito de bens culturais, corrupção e investigação de desvios de recursos públicos.

Prisão de Ramagem e tensão diplomática

Linha do tempo

21 de abril de 2026: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pode adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, em resposta ao desgaste diplomático gerado pelo episódio e à situação envolvendo a autoridade brasileira.

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pode contra os Estados Unidos, em resposta ao desgaste diplomático gerado pelo episódio e à situação envolvendo a autoridade brasileira. 20 de abril de 2026: o governo dos EUA solicita a saída do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo , do país. A acusação é de que a autoridade brasileira teria tentado contornar os trâmites oficiais para o pedido de extradição de Ramagem.

o governo dos EUA solicita a saída do delegado da Polícia Federal, , do país. A acusação é de que a autoridade brasileira teria tentado contornar os trâmites oficiais para o pedido de extradição de Ramagem. 16 de abril de 2026: O ICE (Immigration and Customs Enforcement) comunica à Polícia Federal que Ramagem poderá aguardar em liberdade a conclusão do seu processo de pedido de asilo político nos EUA. No mesmo dia, Ramagem agradece publicamente à cúpula do governo Trump por sua soltura e alega estar em situação regular no país.

O ICE (Immigration and Customs Enforcement) comunica à Polícia Federal que Ramagem nos EUA. No mesmo dia, Ramagem agradece publicamente à cúpula do governo Trump por sua soltura e alega estar em situação regular no país. 15 de abril de 2026: Alexandre Ramagem deixa a unidade de detenção nos Estados Unidos.

Alexandre Ramagem deixa a unidade de detenção nos Estados Unidos. 13 de abril de 2026: a Polícia Federal confirma a prisão de Alexandre Ramagem por agentes do ICE (agência de imigração dos EUA).

a Polícia Federal confirma por agentes do ICE (agência de imigração dos EUA). Setembro de 2025: segundo investigações da PF, Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina. Ele teria cruzado a fronteira por Roraima em direção à Guiana por via terrestre, seguido até Georgetown e, posteriormente, embarcado para os Estados Unidos.

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A substituição de Marcelo Ivo

O delegado Marcelo Ivo, que ocupava a função agora designada a Tatiana Torres, deixou o cargo após questionamentos das autoridades americanas. O Departamento de Estado dos EUA alegou que houve tentativas de acelerar o processo de entrega de Ramagem ao Brasil sem a observância estrita dos trâmites previstos no tratado bilateral de extradição. A divergência gerou um desgaste na cooperação entre a PF e as agências de aplicação da lei americanas.