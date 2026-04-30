Quaest: 51% aprovam e 39% desaprovam governo Eduardo Leite no RS

Pesquisa aponta que 51% dos eleitores aprovam o governo Leite. MAURICIO TONETTO / Governo do RS

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra que 51% dos eleitores do Rio Grande do Sul aprovam o governo de Eduardo Leite (PSD), enquanto 39% desaprovam. Outros 10% disseram não saber ou não responderam.

A avaliação ocorre exatamente um mês após a oficialização de Ronaldo Caiado como o pré-candidato à presidência da República pelo PSD — Leite concorria em uma disputa interna.

Com a decisão, o governador gaúcho confirmou que seguirá à frente do Palácio Piratini até o final do mandato.

Veja abaixo os números da pesquisa:

Aprovação de Eduardo Leite:

Aprovam : 51%

: 51% Desaprovam : 39%

: 39% Não sabem/não responderam: 10%

Avaliação do governo:

Regular : 39%

: 39% Positiva : 34%

: 34% Negativa : 24%

: 24% Não sabem/não responderam: 3%

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 eleitores gaúchos entre os dias 24 e 28 de abril.

A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-03000/2026.

Continuidade ou mudança

A pesquisa Quaest também perguntou aos eleitores se o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito, se deve mudar apenas o que não está bom ou se deve mudar totalmente.

Continuar o trabalho que vem sendo feito : 17%

: 17% Mudar apenas o que não está bom : 47%

: 47% Mudar totalmente : 33%

: 33% Não sabe/não respondeu: 3%

Sucessor de Leite

A Quaest também perguntou se o governador Eduardo Leite merece ou não eleger um sucessor indicado por ele. Veja os números:

Não merece : 49%

: 49% Sim, merece: 39%

39% Não sabe/não respondeu: 12%

Tentativa de candidatura à presidência

Eduardo Leite se envolveu recentemente em uma disputa interna para se candidatar à Presidência da República pelo PSD. Após a desistência do governador paranaense Ratinho Junior, tido como preferido do partido, Leite divulgou um manifesto reafirmando intenção de concorrer ao Palácio do Planalto.