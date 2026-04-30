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Quaest: 51% aprovam e 39% desaprovam governo Eduardo Leite no RS

Avaliação do governo é considerada regular para 39%, positiva para 34% e negativa para 24%. A margem de erro é de três pontos percentuais

Zero Hora

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