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Programa de defesa pessoal para mulheres e projeto que amplia rede de proteção às vítimas de violência são aprovados na Assembleia

Medidas integram pacote de oito propostas votadas nesta terça-feira (28) pelos deputados estaduais

Airton Lemos

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