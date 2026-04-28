Prefeitura de Mariana Pimentel é alvo de operação por suspeita de fraude em licitação

A prefeitura de Mariana Pimentel, a cerca de 75 quilômetros de Porto Alegre, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) nesta terça -feira (28). A suspeita é de fraude em licitações no município da Região Sul.
Os investigados, que não tiveram os nomes divulgados, são agentes públicos e empresários com empreendimentos em Gravataí e em Porto Alegre. A reportagem procurou a prefeitura, que não se manifestou até a última atualização deste texto.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira nas secretarias municipais da Saúde e da Fazenda, além da Procuradoria Jurídica do município. Também foram cumpridas ordens nas residências e empresas dos investigados. Conforme o MP, foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos.