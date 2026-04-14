Prazo para tirar título de eleitor, regularizar situação e fazer o cadastro biométrico termina 6 de maio

O calendário eleitoral já entrou em contagem regressiva para quem deseja participar das eleições 2026. Eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação ou regularizar pendências têm até o dia 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado para que o tribunal possa organizar a logística do pleito, que terá seu primeiro turno realizado no dia 4 de outubro.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) alerta para que a população não deixe o atendimento para a última hora. Embora muitos serviços possam ser iniciados pela internet, a alta demanda nos dias finais costuma gerar filas nos cartórios.
Cadastro biométrico
Desde o início do ano, foram registrados 148.182 atendimentos relacionados ao título no Rio Grande do Sul, sendo 53.656 alistamentos (emissões do primeiro título), 65.205 revisões de dados e 29.321 transferências de domicílio eleitoral. Em relação à biometria, das atuais 8.447.083 pessoas aptas a votar no Estado, 7.283.553 (86,2% do total) já têm as digitais no cadastro eleitoral. No entanto, quem ainda não possui não será impedido de participar das eleições, desde que o título esteja regularizado. Nesses casos, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral.
Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta terça-feira (14), a diretora-geral do TRE-RS, Ana Gabriela Veiga, destacou a importância do cadastro biométrico para o processo eleitoral.
— A biometria torna impossível a fraude eleitoral, pois ela é única. O ideal é que todos tenham o cadastro biométrico, é um requisito de segurança, facilita a identifação. Antigamente, uma das práticas de fraude era uma pessoa votar no lugar de outra — destaca a diretora-geral.
Ana Gabriela Veiga ressalta que o cadastro das digitais é obrigatório para quem vai tirar o documento pela primeira vez ou precisa utilizar as facilidades do autoatendimento online.
Fique atento
- Prazo final: 6 de maio (para todos os serviços).
- Serviços disponíveis: Primeira via do título, transferência de cidade, mudança de local de votação, atualização de dados e pagamento de multas.
- Biometria: é obrigatória para novos títulos e serviços online, mas quem não tem as digitais cadastradas ainda pode votar, desde que o título esteja em situação regular e apresente documento com foto.
- Pós-prazo: a partir de 7 de maio, nenhum dado pode ser alterado no sistema eleitoral até o fim das eleições.