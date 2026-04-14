Política

Eleições 2026
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Prazo para tirar título de eleitor, regularizar situação e fazer o cadastro biométrico termina 6 de maio

Em relação à biometria, das atuais 8.447.083 pessoas aptas a votar no Rio Grande do Sul, 7.283.553 (86,2% do total) já têm as digitais no cadastro eleitoral 

Zero Hora

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