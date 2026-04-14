Prazo para tirar título de eleitor, regularizar situação e fazer o cadastro biométrico termina 6 de maio

Primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O calendário eleitoral já entrou em contagem regressiva para quem deseja participar das eleições 2026. Eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação ou regularizar pendências têm até o dia 6 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado para que o tribunal possa organizar a logística do pleito, que terá seu primeiro turno realizado no dia 4 de outubro.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) alerta para que a população não deixe o atendimento para a última hora. Embora muitos serviços possam ser iniciados pela internet, a alta demanda nos dias finais costuma gerar filas nos cartórios.

Cadastro biométrico

Desde o início do ano, foram registrados 148.182 atendimentos relacionados ao título no Rio Grande do Sul, sendo 53.656 alistamentos (emissões do primeiro título), 65.205 revisões de dados e 29.321 transferências de domicílio eleitoral. Em relação à biometria, das atuais 8.447.083 pessoas aptas a votar no Estado, 7.283.553 (86,2% do total) já têm as digitais no cadastro eleitoral. No entanto, quem ainda não possui não será impedido de participar das eleições, desde que o título esteja regularizado. Nesses casos, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta terça-feira (14), a diretora-geral do TRE-RS, Ana Gabriela Veiga, destacou a importância do cadastro biométrico para o processo eleitoral.

— A biometria torna impossível a fraude eleitoral, pois ela é única. O ideal é que todos tenham o cadastro biométrico, é um requisito de segurança, facilita a identifação. Antigamente, uma das práticas de fraude era uma pessoa votar no lugar de outra — destaca a diretora-geral.

Ana Gabriela Veiga ressalta que o cadastro das digitais é obrigatório para quem vai tirar o documento pela primeira vez ou precisa utilizar as facilidades do autoatendimento online.

Fique atento