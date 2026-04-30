PL da Dosimetria: como votaram os deputados e senadores do RS na derrubada do veto de Lula

Bancadas do RS no Senado e na Câmara dos Deputados deram maioria para a derrubada do veto. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

Com a redução das penas, a progressão de regime e a remição do período de condenação fazem com que Bolsonaro possa deixar o regime fechado em um prazo de dois anos e quatro meses a contar do início da execução da pena, em novembro de 2025.

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As bancadas do Rio Grande do Sul no Senado e na Câmara dos Deputados deram maioria para a derrubada do veto presidencial:

Derrubada do veto

Não (contra o veto de Lula, a favor da derrubada): 21 deputados e um senador

21 deputados e um senador Sim (a favor do veto de Lula, contra a derrubada): 10 deputados e um senador

Votação na Câmara

Afonso Hamm (PP): não

não Afonso Motta (PDT): sim

sim Alceu Moreira (MDB): não

não Alexandre Lindenmeyer (PT): sim

sim Any Ortiz (PP): não

não Bibo Nunes (PL): não

não Bohn Gass (PT): sim

sim Carlos Gomes (Republicanos): não

não Daiana Santos (PCdoB): sim

sim Daniel Trzeciak (PSDB): não

não Danrlei de Deus Hinterholz (PSD): não

não Denise Pessôa (PT): sim

sim Fernanda Melchionna (PSOL): sim

sim Franciane Bayer (Republicanos): não

não Giovani Cherini (PL): não

não Heitor Schuch (PSD): não

não Lucas Redecker (PSD): não

não Luiz Carlos Busato (União): não

não Marcel van Hattem (Novo): não

não Marcelo Moraes (PL): não

não Márcio Biolchi (MDB): não

não Marcon (PT): sim

sim Maria do Rosário (PT): sim

sim Mauricio Marcon (PL): não

não Osmar Terra (PL): não

não Paulo Pimenta (PT): sim

sim Pedro Westphalen (PP): não

não Pompeo de Mattos (PDT): sim

sim Sanderson (PL): não

não Sérgio Turra (PP): não

não Zucco (PL): não

Votação no Senado

Luis Carlos Heinze (PP): não

não Paulo Paim (PT): sim