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PL da Dosimetria: como votaram os deputados e senadores do RS na derrubada do veto de Lula

Sessão do Congresso tornou válida lei que reduz as penas dos condenados pelos atos golpistas. Medida beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro

Gustavo Chagas

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