PL da Dosimetria: como votaram os deputados e senadores do RS na derrubada do veto de Lula

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da Dosimetria. A lei reduz as penas impostas aos condenados por envolvimento nos atos golpistas e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão.
Com a redução das penas, a progressão de regime e a remição do período de condenação fazem com que Bolsonaro possa deixar o regime fechado em um prazo de dois anos e quatro meses a contar do início da execução da pena, em novembro de 2025.
As bancadas do Rio Grande do Sul no Senado e na Câmara dos Deputados deram maioria para a derrubada do veto presidencial:
Derrubada do veto
- Não (contra o veto de Lula, a favor da derrubada): 21 deputados e um senador
- Sim (a favor do veto de Lula, contra a derrubada): 10 deputados e um senador
Votação na Câmara
- Afonso Hamm (PP): não
- Afonso Motta (PDT): sim
- Alceu Moreira (MDB): não
- Alexandre Lindenmeyer (PT): sim
- Any Ortiz (PP): não
- Bibo Nunes (PL): não
- Bohn Gass (PT): sim
- Carlos Gomes (Republicanos): não
- Daiana Santos (PCdoB): sim
- Daniel Trzeciak (PSDB): não
- Danrlei de Deus Hinterholz (PSD): não
- Denise Pessôa (PT): sim
- Fernanda Melchionna (PSOL): sim
- Franciane Bayer (Republicanos): não
- Giovani Cherini (PL): não
- Heitor Schuch (PSD): não
- Lucas Redecker (PSD): não
- Luiz Carlos Busato (União): não
- Marcel van Hattem (Novo): não
- Marcelo Moraes (PL): não
- Márcio Biolchi (MDB): não
- Marcon (PT): sim
- Maria do Rosário (PT): sim
- Mauricio Marcon (PL): não
- Osmar Terra (PL): não
- Paulo Pimenta (PT): sim
- Pedro Westphalen (PP): não
- Pompeo de Mattos (PDT): sim
- Sanderson (PL): não
- Sérgio Turra (PP): não
- Zucco (PL): não
Votação no Senado
- Luis Carlos Heinze (PP): não
- Paulo Paim (PT): sim
Conforme os registros do Congresso, o senador Hamilton Mourão (Republicanos) registrou presença na sessão durante a manhã, mas não votou na análise do veto, durante a tarde. Nas redes sociais, Mourão, que foi vice-presidente de Bolsonaro, defendeu a derrubada dos vetos.