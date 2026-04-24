PGR se manifesta a favor da liberação da cirurgia de Bolsonaro no ombro 

Ex-presidente está preso na Papudinha. Evaristo Sa / AFP

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer favorável, nesta sexta-feira (24), para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumprindo pena por tentativa de golpe de estado, realize uma cirurgia no ombro.

De acordo com o g1, o pedido de autorização foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (21) e encaminhado à PGR na quinta-feira (23) pelo ministro Alexandre de Moraes.

No documento apresentado ao Supremo, a defesa argumenta que a cirurgia foi recomendada por um médico especialista e tem como objetivo reparar o manguito rotador e outras lesões na região. A expectativa é de que a cirurgia seja realizada via artroscopia, procedimento pouco invasivo para o paciente.

Melhora do quadro clínico

Segundo a defesa de Bolsonaro, ele apresentou melhora recente em seu quadro clínico. Nos últimos anos, o ex-presidente teve diferentes problemas de saúde, desde que sofreu uma facada durante a campanha para a Presidência, e realizou alguns procedimentos.

Em dezembro, Bolsonaro passou por procedimento para tratar as crises de soluços. Na última sexta-feira (17), a defesa informou que o ex-presidente apresentou melhora com relação a sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.