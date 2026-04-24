Política

Cumprindo pena
Notícia

PGR se manifesta a favor da liberação da cirurgia de Bolsonaro no ombro 

Pedido foi encaminhado pela defesa do ex-presidente na terça-feira e foi recomendada com o objetivo de reparar o manguito rotador e outras lesões na região

Zero Hora

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