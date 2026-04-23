Política

Operação Moral Hazard
Notícia

PF investiga se R$ 13 milhões da previdência de município de SP foram investidos no Banco Master

Três servidores e dois ex-funcionários do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse são alvo da ação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS