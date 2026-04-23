PF investiga se R$ 13 milhões da previdência de município de SP foram investidos no Banco Master

PF cumpriu mandados na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse, interior de SP. IPREM / Divulgação

Deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Moral Hazard investiga se R$ 13 milhões originários da previdência de servidores de Santo Antônio de Posse (SP) foram investidos no Banco Master. A suspeita é que o montante tenha sido investido em "letras financeiras".

Três funcionários do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem), o ex-diretor-presidente e uma ex-supervisora são alvo de mandados de busca e apreensão por "prática de gestão temerária de recursos". A 9ª Vara Federal de Campinas também determinou o afastamento de cargo dos três servidores e o bloqueio de bens de todos os investigados.

Conforme o g1, os suspeitos são:

Hortêncio Lala Neto , ex-diretor-presidente do Iprem

, ex-diretor-presidente do Iprem Marlene Maria Vieira Bassani , ex-supervisora de gestão

, ex-supervisora de gestão Maria de Lourdes Villalva , assessora de secretária do Comitê de Investimentos

, assessora de secretária do Comitê de Investimentos Hélio Augusto Moraes , agente técnico administrativo do Comitê de Investimentos

, agente técnico administrativo do Comitê de Investimentos Tatiana Feliz dos Reis, assessora de secretária do Comitê de Investimentos

A sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse também é alvo de busca e apreensão.

Investigação

A PF diz que a investigação começou após a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social identificar erros em investimentos do fundo municipal de Santo Antônio de Posse. Segundo o g1, em abril do ano passado, o Ministério Público de Contas de São Paulo alertou que o Iprem era um dos cinco que haviam feito investimentos milionários no Banco Master.