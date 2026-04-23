PF investiga se R$ 13 milhões da previdência de município de SP foram investidos no Banco Master

Deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Moral Hazard investiga se R$ 13 milhões originários da previdência de servidores de Santo Antônio de Posse (SP) foram investidos no Banco Master. A suspeita é que o montante tenha sido investido em "letras financeiras".
Três funcionários do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem), o ex-diretor-presidente e uma ex-supervisora são alvo de mandados de busca e apreensão por "prática de gestão temerária de recursos". A 9ª Vara Federal de Campinas também determinou o afastamento de cargo dos três servidores e o bloqueio de bens de todos os investigados.
Conforme o g1, os suspeitos são:
- Hortêncio Lala Neto, ex-diretor-presidente do Iprem
- Marlene Maria Vieira Bassani, ex-supervisora de gestão
- Maria de Lourdes Villalva, assessora de secretária do Comitê de Investimentos
- Hélio Augusto Moraes, agente técnico administrativo do Comitê de Investimentos
- Tatiana Feliz dos Reis, assessora de secretária do Comitê de Investimentos
A sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse também é alvo de busca e apreensão.
Investigação
A PF diz que a investigação começou após a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social identificar erros em investimentos do fundo municipal de Santo Antônio de Posse. Segundo o g1, em abril do ano passado, o Ministério Público de Contas de São Paulo alertou que o Iprem era um dos cinco que haviam feito investimentos milionários no Banco Master.
Relatório de investimento do instituto, emitido em setembro de 2025, aponta que havia R$ 8,2 milhões aplicados Letras Financeiras no Banco Master quando a instituição foi liquidada pelo Banco Central, em novembro do último ano. "O IPREM segue monitorando constantemente a situação e informa que qualquer novidade será divulgada assim que houver posicionamento oficial das autoridades competentes", disse o instituto em nota divulgada na época.