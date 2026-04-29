Política

Em avião particular 
Notícia

PF investiga entrada de cinco bagagens sem fiscalização em voo com Hugo Motta e Ciro Nogueira

Caso só pode ser investigado com autorização do STF; Alexandre de Moraes pede manifestação da PGR sobre apuração envolvendo parlamentares

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS