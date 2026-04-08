Política

Eleições 2026
Notícia

Pesquisa Meio/Ideia testa cenário com Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado

Levantamento é o primeiro do instituto após a confirmação do ex-governador de Goiás como pré-candidato do PSD à Presidência da República

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS