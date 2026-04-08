Pesquisa Meio/Ideia testa cenário com Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado

Esse é o quarto levantamento realizado pelo instituto em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 40,4% das intenções de voto para a Presidência na pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (8). Pré-candidato à reeleição, ele é seguido pelo senador do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL), que marca 37,0%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico.

O quarto levantamento do instituto testou o nome do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, confirmado como pré-candidato do PSD em vez de Eduardo Leite, após a desistência de Ratinho Júnior. Caiado chega a 6,5% no cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados para o eleitor.

Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Aldo Rebelo (DC) aparecem na sequência.

Intenção de voto estimulada, 1º turno:

Lula (PT): 40,4%

40,4% Flávio Bolsonaro (PL): 37,0%

37,0% Ronaldo Caiado (PSD): 6,5%

6,5% Renan Santos (Missão): 3,0%

3,0% Romeu Zema (Novo): 3,0%

3,0% Aldo Rebelo (DC): 0,6%

0,6% Ninguém/Branco/Nulo: 1,0%

1,0% Não sabe: 8,5%

A pesquisa Meio/Ideia foi realizada entre 3 e 7 de abril e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026-BRASIL. O levantamento realizou 1,5 mil entrevistas em todo o Brasil.

O intervalo de confiança é de 95%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

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Na terceira pesquisa, realizada em março, Lula marcava 40,3%; Flávio, 35%; e Caiado, 5,5%.

No mesmo cenário, na segunda pesquisa, o presidente pontuava com 39,5%; contra 33% do pré-candidato do PL e 5,1% de Caiado (na ocasião, Zema tinha 6%). O levantamento foi feito entre janeiro e fevereiro.

A primeira pesquisa Meio/Ideia, de janeiro, testou cenários com Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro.

Segundo turno

A pesquisa Meio/Ideia testou cinco cenários de segundo turno. Flávio Bolsonaro aparece com 45,8% das intenções, frente a 45,5% de Lula. Há um empate técnico.

Lula venceria nos demais cenários: