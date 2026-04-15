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"Pedido de Lula tem muita importância", diz Edegar Pretto sobre demanda para ser vice de Juliana Brizola

Petista deve decidir até sexta-feira. Deputado promete consultar lideranças do PT gaúcho e partidos aliados antes de oficializar composição

Gabriel Jacobsen

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