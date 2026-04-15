PEC ou Projeto de Lei? Entenda as diferenças entre as duas propostas em tramitação para o fim da escala 6x1

Futuro da escala de trabalho deverá ser decidido no Congresso. Carlos Moura / Agência Senado

A decisão do governo federal de enviar ao Congresso um projeto de lei sob regime de urgência para acabar com a escala de seis dias de trabalho por um de descanso criou uma dupla tramitação sobre esse tema.

Como já estava em análise uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) com o mesmo objetivo, a ideia agora terá dois caminhos a seguir. A principal diferença entre eles é que um projeto de lei tem, em tese, mais facilidade e agilidade para ser aprovado. Em compensação, justamente por depender de uma apreciação mais lenta e exigente, uma PEC é muito mais difícil de ser revertida após entrar em vigor.

Um acordo alinhavado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidente da Câmara, Hugo Motta, estabeleceu que o projeto e a PEC devem tramitar de forma simultânea até que fique claro qual dos textos tem maior viabilidade política.

O tema entrou em debate recentemente por meio de uma proposta de alteração constitucional apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que prevê jornada de quatro dias de trabalho e um total de até 36 horas por semana (com prazo de 360 dias para entrar em vigor). Essa iniciativa acabou unida a uma outra PEC anterior, do também deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelece limites de oito horas diárias e 36 horas semanais, mas sem especificar dias de trabalho por semana, e com prazo de 10 anos para ser implementada (a versão final dependerá de decisão da relatoria).

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De outra parte, a proposição do governo federal prevê teto de 40 horas semanais e "dois repousos semanais remunerados" que devem coincidir, "preferencialmente", com o sábado e o domingo. Mediante negociação coletiva, também seria possível adotar 12 horas de serviço seguidas por 36 horas de repouso.

Todos os textos sugeridos mantêm os salários inalterados. Os ritos de tramitação de um projeto de lei e de uma PEC, porém, são bastante diferentes.

— Uma Proposta de Emenda Constitucional tem um trâmite mais longo, com exigências mais amplas, como quórum qualificado e dupla leitura em cada uma das Casas — exemplifica o professor de Direito Constitucional Eduardo Carrion.

Para aprovar

Projeto de Lei : maioria simples dos votos em turnos únicos na Câmara e no Senado

: maioria simples dos votos em turnos únicos na Câmara e no Senado PEC: aceitação mínima de três quintos dos parlamentares em dois turnos de votação em cada plenário

— A Constituição foi pensada justamente para que não sejam feitas alterações às pressas. Então, toda forma de alterá-la é pensada assim e, por isso, é mais difícil alterar a Constituição e, provavelmente, mais demorado também — avalia o advogado e professor de Direito Constitucional Leonardo Grison, lembrando que o estágio de cada proposta em um determinado momento e o contexto político também devem ser levados em conta.

O projeto de lei do governo federal foi encaminhado sob regime de urgência, o que tende a facilitar ainda mais a sua tramitação. Nesse caso, a Câmara e o Senado contam com 45 dias, cada um, para votar o assunto. Se o prazo não for cumprido, a proposta pendente passa a trancar o restante da pauta de votações do Congresso.

A principal vantagem da PEC, conforme Leonardo Grison, é que oferece muito mais segurança de que a matéria aprovada vai se manter em vigor ao longo do tempo.

— Uma PEC, na verdade, só deveria conter o que é matéria constitucional, só aquelas coisas mais básicas, amplas, e não minúcias de regulamentação. Mas, no Brasil, se criou essa tradição (de abordar temas mais específicos) justamente para dar mais segurança e evitar que o Congresso, de uma hora para outra, mude tudo de novo — complementa Grison.

Entenda as principais diferenças de tramitação

Projeto de lei sob regime de urgência

Câmara e Senado têm, cada um, 45 dias para votar a matéria. Caso contrário, tranca a pauta de outros projetos

a matéria. Caso contrário, tranca a pauta de outros projetos Basta a maioria simples dos votos dos parlamentares presentes para ser aprovado, desde que esteja em cada sessão a maioria absoluta dos deputados ou dos senadores

dos votos dos parlamentares presentes para ser aprovado, desde que esteja em cada sessão a maioria absoluta dos deputados ou dos senadores Votação em turno único na Câmara e no Senado

na Câmara e no Senado Após aprovação, segue para sanção presidencial — que pode vetar no todo ou em parte

— que pode vetar no todo ou em parte Pode ser revogado por outro projeto de lei

Pode ser questionado no STF por arguição de qualquer inconstitucionalidade, de forma mais ampla

Proposta de Emenda Constitucional