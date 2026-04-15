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PEC ou Projeto de Lei? Entenda as diferenças entre as duas propostas em tramitação para o fim da escala 6x1

Governo federal encaminhou texto para tratar de tema que já vinha sendo analisado no Congresso

Marcelo Gonzatto

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