Paulo Pimenta é cotado para novo líder do governo na Câmara

O deputado federal e ex-ministro gaúcho Paulo Pimenta (PT) deve ser o novo líder do governo na Câmara dos Deputados. Se confirmado, o parlamentar irá ocupar o posto de José Guimarães (PT-CE), que deixa a vaga para atuar como de ministro da Secretaria de Relações Institucionais.
O nome do novo líder deve ser anunciado nesta segunda-feira (13) pelo presidente Lula. Já a posse de Guimarães no novo cargo está prevista para terça-feira (14). Ele assumirá a Secretaria no lugar de Gleisi Hoffmann.
Apesar da movimentação dada como certa nos bastidores, Pimenta diz que ainda não recebeu convite oficial para a nova função. A substituição no posto deve ocorrer nos próximos dias.
Paulo Pimenta foi ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência nos primeiros anos do atual governo Lula. Também foi ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, de maio a setembro de 2024. A pasta foi criada para aproximar a atuação do governo federal após a enchente que devastou o Estado.
Gaúcho de Santa Maria, Pimenta é jornalista e técnico agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ao longo de sua trajetória política, também foi vereador e deputado estadual. Na eleição de 2022, foi o deputado federal mais votado da história do PT e o terceiro no Rio Grande do Sul.