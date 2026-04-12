Paulo Pimenta é cotado para novo líder do governo na Câmara

Em 2024, Pimenta foi ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução após a grande enchente do RS. André Ávila / Agencia RBS

O nome do novo líder deve ser anunciado nesta segunda-feira (13) pelo presidente Lula. Já a posse de Guimarães no novo cargo está prevista para terça-feira (14). Ele assumirá a Secretaria no lugar de Gleisi Hoffmann.

Apesar da movimentação dada como certa nos bastidores, Pimenta diz que ainda não recebeu convite oficial para a nova função. A substituição no posto deve ocorrer nos próximos dias.