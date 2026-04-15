Paulo Paim é internado em hospital de São Paulo e precisará passar por cirurgia

Paulo Paim tem 76 anos Neimar De Cesero / Agencia RBS

O senador Paulo Paim (PT), 76 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realização de exames médicos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (15) pela assessoria do político gaúcho.

Em nota, a equipe de Paim informou que o diagnóstico recebido na noite de terça-feira (14) indica que o senador precisará ser submetido a uma cirurgia "nos dois lados do quadril". No entanto, o texto não esclarece o motivo do procedimento.

"A cirurgia será agendada pela equipe médica e o senador. Feito isso, exigirá cuidados intensivos até a plena recuperação", diz o texto.

Há expectativa de que Paim receba o diagnóstico de outros exames na sexta-feira (17). Depois, o senador retornará para Canoas, na Região Metropolitana, onde reside.

No fim de 2025, Paim desistiu de concorrer à reeleição ao Senado por enfrentar problemas de saúde. Na época, sem dar detalhes, o gaúcho disse que precisava de um período de avaliação médica para diagnóstico e tratamento.

Posição política

Embora mais afastado do cenário político que começa a se desenhar para as eleições deste ano, Paim reiterou "seu compromisso com a Frente Ampla liderada pelo presidente Lula".