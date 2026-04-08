Política

"Timeline"
Notícia

"Passaram a confundir piada com opinião e risada com aprovação", diz Claudio Manoel, presença confirmada no Fórum da Liberdade

Humorista, roteirista e ex-Casseta & Planeta apresentará o painel "Pode rir do sujeito" no primeiro dia de evento, nesta quinta-feira, na PUCRS 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS