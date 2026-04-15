Odair Cunha, do PT, é eleito ministro do TCU após aprovação no Senado 

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), por 50 votos a oito – além de uma abstenção –, a indicação do deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação foi secreta, e, agora, o nome será promulgado. Cunha ocupará a vaga deixada por Aroldo Cedraz.