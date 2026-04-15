Política

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Odair Cunha, do PT, é eleito ministro do TCU após aprovação no Senado 

Nome já havia sido aceito pela Câmara na terça-feira. Deputado federal ocupará o cargo deixado Aroldo Cedraz 

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS