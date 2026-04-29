O que é o Prerrogativas? Grupo de advogados do qual Messias faz parte é próximo a Lula e influente em Brasília

Jorge Messias integra grupo coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Se fosse aprovado, levaria o "Prerrô" à mais alta Corte do país. O grupo já tem participantes em tribunais superiores e na administração federal e é considerado um dos mais influentes em Brasília.

O Grupo Prerrogativas foi fundado em 2014 por cerca de 30 juristas — hoje são aproximadamente 300 no núcleo principal. Naquele ano, teve início a Operação Lava-Jato. Por considerar que a condução dos processos e das ações da operação lesava as prerrogativas de atuação dos advogados, esses juristas decidiram criar o grupo, justamente com esse nome.

— Percebemos que o Direito estava sendo utilizado para disputas políticas com objetivo eleitoral. O grupo, já com o nome de Prerrogativas, passou a apontar os abusos da Lava-Jato, escrevendo artigos, ocupando espaços, e assim foi crescendo. Defendíamos uma posição contramajoritária na época, e muitos não queriam nem dialogar conosco — conta o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas.

Marco Aurélio, 48 anos, um dos membros fundadores do Prerrogativas e seu coordenador, tem no jurista e ex-deputado Sigmaringa Seixas (1944-2018) uma de suas principais referências. Foi também presidente do centro acadêmico da faculdade de Direito da PUC-SP, onde fez graduação.

Filiado ao PT desde os 16 anos, o advogado paulista nunca concorreu a um cargo público. Contudo, é um grande articulador político e um dos aliados mais próximos de Lula — considerado por Marco Aurélio "o maior líder político da história do Brasil".

— Todo grupo precisa de um líder, e o Marco Aurélio é esse líder no Prerrogativas. Ele tem uma grande capacidade de aglutinação de pessoas e também de articulação política — aponta o jurista gaúcho Lênio Streck, também um dos fundadores do grupo.

A proximidade de Marco Aurélio com o presidente Lula e a relevância crescente que o Prerrogativas vem obtendo fizeram com que o nome do jurista fosse cotado para ministérios — o que não aconteceu nos quase três anos e meio de governo petista.

— Entendo a importância do meu papel atuando na sociedade civil. Acho que o próprio presidente espera que eu prossiga na sociedade civil. A maior conquista que eu poderia ter é a relação de confiança que construí com ele — reforça o advogado.

Fundador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho é aliado do presidente Lula. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Influência política e judiciária

A capacidade de articulação do Prerrogativas como um todo tem sido destaque no cenário político nacional nos últimos anos. O grupo foi, por exemplo, um dos responsáveis pela aproximação que resultou na formação da chapa presidencial com Lula e Geraldo Alckmin, em 2022. Além disso, Marco Aurélio e a entidade organizaram diversos jantares e realizaram eventos de arrecadação de apoio à campanha.

Muitas vezes, o Prerrogativas é definido publicamente como um "grupo de advogados petistas". Marco Aurélio discorda da afirmação, apesar de reconhecer que os membros do grupo, em sua enorme maioria, apoiam principalmente partidos de esquerda, e que são "lulistas".

Lênio Streck, por exemplo, diz não se envolver em "questões estatais" e "relações com o governo".

— São centenas de pessoas dentro do grupo, entre advogados, professores, intelectuais, com pensamentos diversos, divergências internas e diferentes formas de se envolver com as questões. Sou um advogado que está em um grupo de juristas e que defende seus ideais no Judiciário brasileiro. A atuação do grupo é multifacetada, há a atuação na prática jurídica propriamente dita, como foi com a interposição de ações e recursos na Lava-Jato, e também a produção de artigos, articulações de bastidores. Cada membro atua no que julga ser mais adequado — avalia Lênio Streck.

Mais de 300 advogados, professores e intelectuais integram o grupo. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Mesmo assim, muitos dos membros do Prerrogativas decidem participar mais diretamente da vida política do Brasil. Segundo o próprio Marco Aurélio de Carvalho, pelo menos 50 integrantes do grupo já ocuparam ou ocupam cargos ligados à administração federal.

No primeiro escalão da política, estiveram nomes como Fernando Haddad (ex-ministro da Fazenda), Anielle Franco (ex-ministra da Igualdade Racial) e Paulo Teixeira (ex-ministro do Desenvolvimento Agrário) — eles deixaram a esplanada para concorrer nas eleições deste ano. Integrante do grupo, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, segue no gabinete.

O grupo também tem participantes em tribunais superiores, como a ministra Vera Lúcia Araújo (Tribunal Superior Eleitoral), Daniela Teixeira (Supremo Tribunal de Justiça) e Antônio Fabrício Gonçalves (Tribunal Superior do Trabalho).

— Esses profissionais não estão nos cargos porque são do Prerrogativas, foram escolhidos por sua excelência de atuação e por suas trajetórias profissionais. O mérito que nós tivemos, sim, foi escolher grandes pessoas e excelentes profissionais para participar do grupo, mas cada um já tinha, e continua tendo, sua trajetória profissional e pessoal individual — justifica o coordenador do grupo.

Um desses convidados por Marco Aurélio para fazer parte do grupo foi o advogado gaúcho Aury Lopes Jr., que integra o Prerrogativas desde 2016.

— Entrei para o Prerrogativas mediante o convite do Marco Aurélio no auge da Lava-Jato. Na verdade, o Prerrô se tornou um grande grupo de amigos e amigas, pensadores, intelectuais, acadêmicos, profissionais liberais, que estabelecem discussões sobre questões jurídicas e de outras áreas que são pertinentes ao país. Também compartilham a preocupação com a democracia e valores humanistas, com comprometimento ético e respeito aos direitos e garantias fundamentais das pessoas, para além das prerrogativas da advocacia — observa Aury.

Aury Lopes Jr. ingressou no Prerrogativas em 2016. Divulgação / Divulgação

Fora dos gabinetes, o grupo também conta com alguns dos advogados mais atuantes em casos rumorosos e nos bastidores de Brasília. Entre eles, estão Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, o ex-ministro José Eduardo Cardozo, o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz e o advogado Alberto Toron.

Kakay e Lênio Streck estão entre os advogados que protocolaram duas das três Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) que acabaram derrubando, no STF, o entendimento de que réus condenados em segunda instância poderiam ser presos antes do trânsito em julgado. As ações foram protocoladas em 2016, e a definição do STF veio em 2019. Entre os beneficiados pela decisão, estava Lula, que deixou a prisão, em Curitiba, um dia após a decisão do Supremo.

— A do Kakay foi a ADC 43, protocolada poucos minutos antes da minha, a ADC 44, e depois veio a ADC 54. Era uma defesa pela presunção de inocência. Quando protocolamos as ações, o presidente Lula não era nem indiciado, por exemplo. Então não foi algo direcionado a proteger este ou aquele. O Lula entra em um segundo momento, é preso, e aí, contingencialmente, nossas ações acabaram libertando ele — recorda Streck.

Jurista gaúcho faz parte do Prerrogativas. Reprodução / X @LenioStreck

Críticas externas e divergências internas

Além das críticas que o Prerrogativas sofre por ter cada vez mais participantes ocupando cargos no governo federal, o nome do grupo foi envolvido nos últimos meses em uma crise que atinge uma das principais empresas estatais do país, os Correios. Acumulando prejuízo bilionário, a estatal foi presidida pelo advogado Fabiano dos Santos, membro do Prerrogativas, entre 2023 e 2025.

— Acho que a gestão do Fabiano foi incompreendida. O modelo de negócio dos Correios já está complicado, muitas das suas fontes de receitas foram impactadas nos últimos anos. O sentimento é de que não houve uma leitura adequada das circunstâncias da gestão dele — argumenta Marco Aurélio de Carvalho.

Também chamaram a atenção da opinião pública nos últimos anos dois casos de relevantes membros do Prerrogativas que acabaram deixando o grupo: o ex-secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, e o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ambos em 2023.

Em abril daquele ano, Botelho se afastou após discussões no famoso grupo de WhatsApp do Prerrogativas (são pelo menos 1,5 mil mensagens por dia) relacionadas a algumas ações no âmbito do Ministério da Justiça. No final de 2025, já sem relações com o Prerrogativas, Botelho foi vinculado ao ministro do STF Dias Toffoli após eles viajarem no jatinho do empresário Luiz Osvaldo Pastore para a final da Libertadores, no Peru. O advogado atua na defesa de um dos diretores do Banco Master, cujo caso era analisado pelo magistrado.

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Já Almeida deixou o grupo em setembro de 2023 após discordar de apontamentos feitos por membros do Prerrogativas sobre possíveis políticas do ministério relacionadas à gestão de penitenciárias. Em 2024, o advogado foi demitido do cargo de ministro após relatos de assédio e importunação sexual, inclusive envolvendo uma colega de esplanada e de Prerrogativas, Anielle Franco. Em novembro de 2025, Almeida foi indiciado pela Polícia Federal. Meses depois, em março de 2026, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-ministro.

— Eu acho que essas saídas, da forma como ocorreram, só mostram o amadurecimento do grupo como um espaço franco, aberto e transparente de debates. Nem todo mundo, entretanto, está acostumado a conviver com isso — comenta o coordenador do Prerrogativas.

Próximas eleições

Sendo 2026 um ano eleitoral, o Prerrogativas já iniciou sua mobilização visando o pleito de outubro. Um exemplo foi o tradicional evento de fim de ano do grupo, realizado em dezembro de 2025, em São Paulo. Os grandes homenageados da noite foram Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet.

— Acho que é um luxo para São Paulo ter opções tão qualificadas como essas — pontua Marco Aurélio.

Alckmin vai seguir na chapa de Lula ao Planalto, disputando a reeleição.

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Como destaca o coordenador do Prerrogativas, entretanto, seu principal objetivo em 2026 é contribuir para a vitória de Lula na eleição presidencial.