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O que é o Prerrogativas? Grupo de advogados do qual Messias faz parte é próximo a Lula e influente em Brasília

Entidade criada por juristas opositores à Operação Lava-Jato ocupa diversos espaços de poder. Críticas externas e divergências internas também marcam trajetória do grupo

Mathias Boni

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