Nunes Marques é eleito presidente do TSE

Nunes Marques tem dito que quer reforçar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e da urna eletrônica. Gustavo Moreno / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques foi eleito nesta terça-feira (14) presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele irá comandar as eleições gerais deste ano.

Marques assume o cargo deixado pela ministra Cármem Lúcia. A vice-presidência fica por conta do ministro André Mendonça. A data da posse ainda não foi definida, mas segundo o g1, deve ocorrer até o final de maio.

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A escolha para presidente do TSE é feita por votação em plenário apenas por formalidade. Na prática, é eleito o ministro mais antigo do tribunal entre os representantes do STF que ainda não tenham ocupado o cargo. Além de três ministros do Supremo, o TSE também conta com dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Como prioridade da gestão, Nunes Marques tem dito que quer reforçar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e da urna eletrônica. Além disso, não tem a intenção de mudar nenhuma regra da disputa até outubro, uma vez que as instruções normativas já foram aprovadas pelo plenário do tribunal. O objetivo é dar segurança jurídica para o processo eleitoral.

Com a saída de Cármen Lúcia do tribunal, Dias Toffoli ocupará a terceira cadeira da corte reservada para integrantes do Supremo. As vagas do STJ são de Antonio Carlos Ferreira e de Villas Boas Cueva. Completam o colegiado os juristas Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha.