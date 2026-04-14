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Afastado do cargo
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Nunes Marques determina abertura de inquérito contra ministro do STJ suspeito de importunação sexual

Jovem de 18 anos diz que episódio teria acontecido no início do ano em Balneário Camboriú, em Santa Catarina

Zero Hora

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