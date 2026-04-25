Política

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Nikolas Ferreira diz que filho de Bolsonaro tem capacidade cognitiva menor que de "toupeira cega"

Deputado voltou a se desentender com família de ex-presidente; Flávio  reconheceu "provocações e cobranças", mas defendeu menos pressão

Estadão Conteúdo

Maria Magnabosco

Zero Hora

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