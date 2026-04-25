Nikolas Ferreira diz que filho de Bolsonaro tem capacidade cognitiva menor que de "toupeira cega"

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Nikolas se envolveu em polêmica. Duda Fortes / Agencia RBS

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a se desentender com a família de Jair Bolsonaro (PL) na sexta-feira (24). Dessa vez, o mineiro atacou o filho mais novo do ex-presidente, o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL-SC). Em seu perfil no X (antigo Twitter), Nikolas afirmou que o vereador tem a capacidade cognitiva menor que de uma "toupeira cega".

A intriga nas redes sociais iniciou com uma discussão com o influenciador de direita Junior Japa, que criticou Nikolas por aparecer em seus vídeos recentes de camiseta branca, diferente da camiseta preta usada em seus conteúdos de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na publicação, ele sugeriu que o deputado teria "sentido" as críticas e insinuou que estaria trocando apoio político por emendas, além de não se engajar na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O deputado rebateu o influenciador em uma nova postagem em que afirmava que enviaria emendas para "internar" os críticos em hospício. Em seguida, Fernando Lisboa, outro influenciador de direita, e Jair Renan comentaram a publicação ironizando as falas de Nikolas.

O político, então, publicou uma captura de tela da interação do filho de Bolsonaro e do influenciador com a legenda "se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega".

Fernando Lisboa respondeu afirmando que Nikolas "passou o Eduardo Bolsonaro para trás".

"Não satisfeito, ainda deu um chega pra lá em Jair Bolsonaro. Vivia lá na porta do Alvorada, mendigando atenção. Subiu um pouco e já entrou o rei na barriga", escreveu.

Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais. No início deste mês, Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que não pode "aceitar ser humilhado" por Ferreira. Em outro longo texto, afirmou ter mérito por impulsionar o mineiro dentro do PL e do cenário político.

Flávio entra na discussão

Na noite da última sexta-feira (24), Flávio Bolsonaro publicou uma nota em que reconheceu "provocações e cobranças" dentro da sua base, sem mencionar diretamente o episódio envolvendo Nikolas Ferreira, Jair Renan e os influenciadores de direita.

"Não precisa 'pressionar' ninguém ou me 'defender' de pessoas que também querem Bolsonaro na Presidência da República", argumentou o pré-candidato na publicação.

Nikolas respondeu ao texto de Flávio e escreveu que ele e aliados "têm sido alvo da mesma turma que nada agrega", "minando a própria base que o seu pai criou", em referência a Jair Bolsonaro.

"Até cor de camisa é argumento para conflitos. Como aturar isso?", questionou.