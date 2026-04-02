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"Não queremos medida de força sobre o PT do RS, queremos convencimento", diz Edinho Silva sobre apoio a Juliana Brizola

Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores afirmou que em muitos locais o PT vai ter que abrir mão das suas candidaturas em prol do projeto da reeleição do presidente Lula 

Gabriel Jacobsen

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