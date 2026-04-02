"Não queremos medida de força sobre o PT do RS, queremos convencimento", diz Edinho Silva sobre apoio a Juliana Brizola

Edegar Pretto e Juliana Brizola são os pré-candidatos de PT e PDT, respectivamente. Camila Hermes / Agencia RBS

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que não deseja tomar nenhuma medida de força em relação ao PT do Rio Grande do Sul, mas que espera um convencimento dos correligionários gaúchos a respeito da aliança com o PDT para uma chapa liderada por Juliana Brizola na disputa pelo governo do Estado, com Edegar Pretto abrindo mão da sua pré-candidatura. PT e PDT negociam uma aliança no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos meses.

— Nós queremos um convencimento político. Queremos que o PT do Rio Grande do Sul se convença da importância da reeleição do presidente Lula e da importância dessa vitória do ponto de vista histórico para o Brasil, para a América do Sul, para a América Latina, inclusive para o mundo.

Na mesma entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Edinho acrescentou:

— Esse foi meu diálogo com o presidente (do PT/RS) Valdeci (Oliveira) e com o Edegar (Pretto) no último final de semana em Brasília.

De acordo com Edinho Silva, a aliança nacional construída para a reeleição do presidente Lula prevê que o PT apoie a candidatura de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul.

— Não há como nós derrotarmos o fascismo no Brasil sem a vitória do presidente Lula em 2026. E não é demérito do Edegar Pretto. Esse é o diálogo que nós estamos fazendo com o PT do Rio Grande do Sul, com o PT do Brasil, é nós entendermos o momento histórico que nós estamos vivendo e para que a gente construa esse campo democrático, o PT vai ter que abrir mão das suas candidatura. Se você colocar o projeto regionalizado na frente do projeto nacional, evidente que nós não vamos construir esse campo democrático porque isso é hegemonismo — disse Edinho.

Carlos Lupi e Juliana Brizola foram recebidos por Lula em Brasília em fevereiro. Ricardo Stuckert / Divulgação

O apoio do PT a Juliana Brizola na disputa ao governo do Rio Grande do Sul é inexorável, segundo Edinho Silva, pois dele depende a sustentação da aliança nacional entre os dois partidos. Ainda de acordo com o presidente do PT, para apoiar a reeleição de Lula, o PDT pediu como contrapartida o apoio do PT em um único Estado, o Rio Grande do Sul.

— A aliança com o PDT é uma aliança para que a gente constitua um campo democrático no Brasil. E o PDT, no Rio Grande do Sul, é o único Estado em que eles estão efetivamente pedindo para que o PT apoie (o PDT). Evidente, o que o (Carlos) Lupi (presidente nacional do PDT) nos disse é que se o PT não caminhar para a construção desse campo democrático no Rio Grande do Sul, ele tende a liberar o PDT nos Estados, o que significa que o PDT sairia da nossa aliança majoritária (nacional). Nós não podemos permitir que isso aconteça — sentenciou.

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