"Não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos", diz Ramagem ao agradecer por soltura após prisão

Manifestação foi publicada em rede social nesta quinta-feira (16). Reprodução / Twitter

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, o ICE, na última segunda-feira (13), agradeceu ao governo Donald Trump pela soltura da prisão dos Estados Unidos. Em manifestação na rede social X, nesta quinta-feira (16), ele ressaltou que está em situação regular no país.

— E aqui eu venho agradecer ao governo norte-americano, da mais alta cúpula da administração Trump, também das pessoas que já estavam cientes da nossa questão bem antes, e também aquelas pessoas que tiveram que se debruçar por ocasião dessa detenção — disse Ramagem em vídeo.

Segundo o ex-parlamentar, não houve pagamento de fiança para sua liberação:

— Ou seja, eu não apenas estou absolutamente com situação regular, como eu não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos. Meu endereço é conhecido da administração pública americana — completou.





O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) disse que não foi detido por problema no trânsito, mas sim por "questão migratória":

— Ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido e sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com o pedido de asilo. Eu e a Rebeca (esposa) estudamos detalhadamente, nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos confere o status de permanência regular nos Estados Unidos.

— A minha liberação, então, acabou sendo administrativa, sem necessidade de qualquer pleito, qualquer procedimento judicial — acrescentou.

Condenado por trama golpista

Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade. Em setembro do ano passado, ele deixou o país e estava morando em Miami. Durante a investigação sobre a trama golpista, ele havia sido proibido pelo STF de sair do Brasil.

Segundo a PF, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

Em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025.