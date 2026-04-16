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"Não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos", diz Ramagem ao agradecer por soltura após prisão

Ex-deputado foi condenado no processo da trama golpista. Segundo ele, liberação foi "administrativa, sem necessidade de procedimento judicial"

Zero Hora

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