Moraes voou em avião da empresa de Vorcaro na véspera de reunião com banqueiro, diz jornal

Documentos indicam que Alexandre de Moraes voou em avião da empresa de Vorcaro. FELLIPE SAMPAIO / SCO / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes viajou de Brasília para São Paulo em agosto de 2025 em um avião de empresa da qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. A informação é do jornal O Estado de São Paulo, com base em documentos da CPI do Crime Organizado, da Aeronáutica e de empresas de táxi aéreo.

Conforme mensagem enviada por Vorcaro à então namorada, o ministro teria se reunido com o banqueiro no dia seguinte à viagem.

Moraes acessou o terminal de aviação executiva do aeroporto de Brasília às 19h do dia 7 de agosto de 2025, conforme dados enviados à CPI pela Inframérica, administradora do terminal. Era uma quinta-feira, após sessão plenária do STF.

Após a chegada de Moraes, três aeronaves voaram para Congonhas, em São Paulo.

Às 19h16min, os registros da Aeronáutica mostram que decolou um avião da empresa FSW PSE, que tem Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro entre os sócios. A reportagem do Estadão teve acesso a um documento ao qual o piloto que conduzia a aeronave neste dia afirma categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes não estava a bordo.

Em seguida, um voo da Prime, empresa que teve participação de Vorcaro até setembro de 2025, partiu de Brasília para o Aeroporto de Congonhas. O Phenom 300, de prefixo PR-SAD, decolou às 20h05min e aterrissou às 21h33min.

O terceiro avião com destino a Congonhas realizado pela aviação privada em Brasília naquela data partiu às 20h29min. Era uma aeronave da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso.

Um dia após embarcar em Brasília, Moraes teve uma reunião com Daniel Vorcaro. É o que indica uma mensagem enviada pelo banqueiro à ex-namorada Martha Graeff, encontrada no celular dele e obtida pela CPI do INSS.

Às 18h39min de 8 de agosto de 2025, o banqueiro escreveu para Martha Graeff, em duas mensagens de texto: "Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro". Os nomes seriam referências ao ministro do STF e ao senador Ciro Nogueira (PP-PI).

No dia 11 de agosto, segunda-feira, o ministro palestrou em uma programação jurídica do Tribunal de Contas de São Paulo.

Outras viagens de Moraes

Os documentos indicam nova vinculação entre a presença de Moraes no terminal executivo e avião ligado a Vorcaro no dia 16 de maio de 2025. Naquela data, a entrada do ministro no terminal foi registrada às 9h30min. O PR-SAD decolou para Congonhas às 9h37min, segundo a Aeronáutica. Outro voo para São Paulo decolaria somente às 21h51min.

Uma dinâmica semelhante ocorreu em 1º de agosto. Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barci, além de um policial da equipe do ministro, chegaram ao terminal às 12h40min, conforme o registro da Inframérica. O único voo que partiu para Congonhas foi o PR-SAD, às 12h44min.

Em nota divulgada na terça-feira (31) o escritório de Viviane Barci afirmou que "contrata diversos serviços de taxi aéreo, e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation".

Disse também que "todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais".

A reportagem do Estadão perguntou ao escritório se Viviane e Moraes usaram o voo das 20h05min, da Prime, mas não recebeu resposta.

A reportagem do jornal também procurou a equipe do ministro Alexandre de Moraes, que não se manifestou. Na terça-feira (31), o ministro divulgou nota na qual afirmou que "as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas", se referindo a informações publicadas pela Folha de S. Paulo.