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Moraes voou em avião da empresa de Vorcaro na véspera de reunião com banqueiro, diz jornal

Em nota, o magistrado diz jamais ter viajado em nenhuma aeronave de Daniel Vorcaro ou em sua companhia

Zero Hora

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