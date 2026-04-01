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Moraes manda prender empresário acusado de financiar esquema ilegal de acesso a dados de ministros do STF

As medidas foram determinadas na segunda fase da Operação Exfil, que investiga a venda das informações. Suspeito é filho de ex-prefeito do Rio

Agência Brasil

Zero Hora

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