Moraes determina abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra Lula

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência pelo Partido Liberal. Evaristo Sa / AFP

Em publicação na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, Flávio Bolsonaro relaciona Lula a prática de ao menos quatro crimes: tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e fraudes em eleições.

A postagem do senador tem um print da captura de Nicolás Maduro, na Venezuela, e uma manchete do portal Metrópoles que noticia reunião de emergência convocada por Lula após a captura do venezuelano. Veja abaixo

"Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…", escreveu.

A investigação havia sido solicitada pela Polícia Federal e recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Com a decisão de Moraes, a PF terá 60 dias para realizar diligências e prosseguir com o inquérito.

Até a atualização mais recente desta reportagem, Flávio Bolsonaro ainda não havia se pronunciado.

Veja a publicação de Flávio Bolsonaro