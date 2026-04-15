Política

PF vai investigar
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Moraes determina abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra Lula

Decisão é referente a publicação do senador na rede social X. Na postagem, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atribui ao menos quatro crimes ao petista

Zero Hora

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