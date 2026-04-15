Moraes determina abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra Lula

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suspeita de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em postagem na rede social X. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (15). As informações são do g1.
Em publicação na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, Flávio Bolsonaro relaciona Lula a prática de ao menos quatro crimes: tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e fraudes em eleições.
A postagem do senador tem um print da captura de Nicolás Maduro, na Venezuela, e uma manchete do portal Metrópoles que noticia reunião de emergência convocada por Lula após a captura do venezuelano. Veja abaixo
"Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…", escreveu.
A investigação havia sido solicitada pela Polícia Federal e recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Com a decisão de Moraes, a PF terá 60 dias para realizar diligências e prosseguir com o inquérito.
Até a atualização mais recente desta reportagem, Flávio Bolsonaro ainda não havia se pronunciado.