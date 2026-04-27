Moraes autoriza prisão domiciliar para idosos condenados pelo 8 de Janeiro

Ministro Alexandre de Moraes concedeu domiciliar a 18 idosos na sexta-feira. FELLIPE SAMPAIO / SCO / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou prisão domiciliar para as pessoas idosas condenadas pelos atos do dia 8 de Janeiro de 2023. Segundo O Globo, a decisão do magistrado ocorreu na sexta-feira (24).

A domiciliar foi concedida a pelo menos 18 idosos que estavam presos em regime fechado.

"A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, é pacífica no sentido de que é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada", afirmou.

Os apenados terão de cumprir algumas determinações, como utilizar obrigatoriamente tornozeleira eletrônica. Eles também tiveram a suspensão do passaporte e consequente proibição de deixar o país.