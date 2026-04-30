Moraes autoriza Bolsonaro a realizar cirurgia no ombro

Defesa do ex-presidente havia solicitado a autorização para o procedimento. Fernando Frazão / Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quinta-feira (30), que Jair Bolsonaro realize uma cirurgia no ombro direito. As informações são da CNN.

No dia 21 de abril, a defesa do ex-presidente enviou ao STF um pedido de autorização para o procedimento. Após, no dia 24, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer favorável para o procedimento.

A operação será realizada no manguito rotador e em lesões associadas. O problema estaria associado a uma queda que o ex-presidente sofreu em janeiro, quando ele estava na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

No documento apresentado ao Supremo, a defesa argumentou que a cirurgia foi recomendada por um médico especialista. A expectativa é de que a cirurgia seja realizada via artroscopia, procedimento pouco invasivo para o paciente.

Melhora do quadro clínico

Segundo a defesa de Bolsonaro, ele apresentou melhora recente em seu quadro clínico. Nos últimos anos, o ex-presidente teve diferentes problemas de saúde, desde que foi alvo de uma facada durante a campanha para a Presidência, e realizou alguns procedimentos.

Em dezembro, Bolsonaro passou por procedimento para tratar as crises de soluços. No dia 17 de abril, a defesa informou que o ex-presidente apresentou melhora com relação a sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.

Por outro lado, um laudo de um médico ortopedista indica que Jair Bolsonaro apresenta incapacidade funcional no ombro direito e sofre com dores noturnas.

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