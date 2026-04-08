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Contrato milionário
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Master pagou mais de R$ 80 milhões ao escritório da esposa de Moraes, diz site

Montante foi declarado à Receita Federal entre 2024 e 2025. Dados foram obtidos pela CPI do Senado que investiga a fraude na instituição de Vorcaro

Zero Hora

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