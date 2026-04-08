Master pagou mais de R$ 80 milhões ao escritório da esposa de Moraes, diz site

Viviane Barci de Moraes (E) e Alexandre de Moraes (D), ministro do STF. Evaristo Sa / AFP

O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, recebeu pelo menos R$ 80,22 milhões do Banco Master — liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. É o que indicam dados da Receita Federal encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga esquema de fraude liderado pelo dono da instituição, Daniel Vorcaro, que está preso.

Dados obtidos pelo g1 indicam que o Master pagou 22 parcelas mensais de R$ 3.646.529,72 ao escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados. Os pagamentos foram realizados ao longo de 2024 e 2025.

Os valores aparecem nas declarações de Imposto de Renda do Master. À Receita Federal, a instituição informou ter recolhido R$ 4.933.754,76 em impostos retidos na fonte.

Em dezembro, a colunista do jornal O Globo Malu Gaspar, revelou que o escritório da mulher de Moraes tinha contrato de três anos com o Banco Master. O acordo previa o pagamento de R$ 129 milhões em 36 parcelas, mas foi interrompido após a liquidação e investigação do Banco.

Procurado pelo g1, o escritório não confirmou as informações e as classificou como "incorretas e vazadas ilicitamente". Viviane e Alexandre de Moraes não se pronunciaram até o momento.

Contrato

Viviane Barci de Moraes já havia comentado sobre seu acordo com o Banco Master anteriormente. Em nota divulgada em março, ela confirmou que prestou serviços de consultoria à instituição de Vorcaro.

O documento afirma que 15 advogados atuaram ligados ao Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. A equipe fez 94 reuniões, sendo 79 presenciais na sede do banco.

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