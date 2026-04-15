"Mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas", diz Lula em apoio ao papa Leão XIV

Lula se encontrou com o papa Leão XIV em outubro de 2025. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

— Querida comunidade católica brasileira, quero, em primeiro lugar, manifestar minha mais profunda solidariedade ao papa Leão XIV — inicia Lula em vídeo publicado pela CNBB no Instagram.

— Ao longo da história da humanidade, defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a serem adoradas pelos simples mortais. A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do dinheiro — prosseguiu.

A mensagem de apoio ao Papa abriu um pronunciamento de Lula sobre a 62ª Assembleia Geral da CNBB. Na sequência do texto, o presidente brasileiro fala sobre a relação do governo brasileiro com a Igreja Católica.

Posicionamento da CNBB

Na segunda-feira (13), em nota, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil já havia se pronunciado sobre os ataques de Donald Trump ao papa Leão XIV. "A autoridade espiritual e moral do Papa não se orienta pela lógica do confronto político", diz trecho do texto.

Entenda a tensão entre Trump e Leão XIV

Após o pontífice cobrar as autoridades globais pelo fim da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, Trump o chamou de "fraco". O presidente americano publicou um texto com ataques ao papa Leão XIV no domingo (12) na rede Truth Social.

"Não quero um Papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela (...) Não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o qual fui eleito", escreveu. No dia seguinte, o pontífice afirmou que não teme o governo dos Estados Unidos.

— Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer — afirmou a jornalistas durante voo de Roma para a Argélia.

Veja o vídeo de Lula na íntegra