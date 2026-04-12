Maioria dos brasileiros é a favor de prisão domiciliar para Bolsonaro, aponta Datafolha

O ex-presidente foi preso em novembro de 2025. Evaristo Sa / AFP

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (12) indica que a maioria dos brasileiros é favorável à permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. De acordo com o levantamento, 59% dos entrevistados defendem a manutenção do regime atual, enquanto 37% avaliam que ele deveria retornar ao presídio. Outros 5% não souberam opinar.

O estudo ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios do país, entre os dias 7 e 9 de abril. Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03770/2026, a pesquisa apresenta margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Condenação de Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro de 2025 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento no golpe de Estado articulado durante seu governo, em 2022. A Corte considerou que o ex-presidente cometeu crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A pena fixada foi de 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, além de 124 dias-multa.