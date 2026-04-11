Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno, aponta Datafolha

Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Montagem de Fabio Rodrigues-Pozzebom/Edilson Rodrigues/Camila Hermes/Antonio Machado / Agência Brasil/Agência Senado/Agência RBS/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu vantagem em cenários de segundo turno e aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11). Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.

Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. A diferença, no entanto, está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos, o que configura empate técnico. Em março, Lula marcava 46% em um eventual segundo turno enquanto Flávio tinha 43%, também empatados dentro da margem de erro.

Nos cenários contra outros pré-candidatos, Lula aparece à frente, mas também em empate técnico. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 45%, contra 42% do adversário. E diante do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), os mesmos números: 45% contra 42%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 deste mês. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Rejeição

A pesquisa Datafolha também mediu a rejeição aos pré-candidatos à Presidência. Lula tem a maior rejeição numérica, com 48% dos entrevistados dizendo que não votariam no mandatário. Flávio Bolsonaro tem rejeição de 46%. Na prática, os dois estão empatados em termos de rejeição, já que a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula e Flávio também são os pré-candidatos mais conhecidos pelos eleitores. Ao todo, 81% disseram conhecer um pouco ou muito bem o petista, enquanto 58% conhecem muito ou um pouco o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só 1% disseram não conhecer Lula, enquanto 7% disseram o mesmo sobre o senador.

Outros pré-candidatos

Depois de Lula e Flávio Bolsonaro, todos os demais pré-candidatos estão tecnicamente empatados em termos de rejeição. O ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) aparece com 19%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e por Renan Santos (Missão), com 17% cada; e pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado e pelo ex-ministro Aldo Rebelo (DC), com 16% cada.

Zema e Caiado são os mais conhecidos depois de Lula e Flávio. Ao todo, 26% disseram conhecer muito bem ou um pouco o ex-governador de Minas Gerais, e 23%, o ex-governador de Goiás. Em seguida, aparecem Cabo Daciolo (19%), Aldo Rebelo (14%) e Renan Santos (10%).