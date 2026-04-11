Política

Pesquisa eleitoral

Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno, aponta Datafolha

Flávio Bolsonaro alcança 46% das intenções de voto e supera Lula numericamente pela primeira vez

Estadão Conteúdo

Adriana Victorino e Cícero Cotrim

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS