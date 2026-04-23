Lula passará por procedimento para remoção de acúmulo de pele na cabeça

Presidente deve viajar para São Paulo ainda nesta quinta-feira (23). EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará, nesta sexta-feira (24), por um procedimento para retirada de um acúmulo de pele na cabeça. Em fevereiro, Lula já havia realizado cauterização no couro cabeludo para tratar uma queratose.

Segundo o g1, ele também deve realizar uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

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A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência. De acordo com a pasta, os procedimentos são simples e não requerem repouso.

Lula deve viajar para São Paulo ainda nesta quinta-feira (23) e a previsão é de que ele passe o final de semana na capital paulista.

Histórico médico de Lula

Este é o sexto procedimento médico enfrentado por Lula desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023.

Em julho de 2023, o presidente foi submetido a uma infiltração no quadril para aliviar dores provocadas por artrose, condição caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações. O tratamento foi adotado antes da cirurgia que ele realizou meses depois.

Já em setembro de 2023, Lula passou por cirurgia para implantação de prótese no quadril, após intensificação das dores. O procedimento ocorreu em Brasília e foi seguido por período de recuperação com sessões de fisioterapia.

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Em dezembro de 2024, o presidente foi operado às pressas após uma hemorragia intracraniana decorrente de um acidente doméstico ocorrido semanas antes. Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma e permaneceu internado em unidade de terapia intensiva.

Em 30 de janeiro deste ano, realizou cirurgia de catarata, também na Brasília. Já em fevereiro, o presidente passou pela cauterização no couro cabeludo para tratar uma queratose, lesão cutânea associada à exposição excessiva ao sol.



