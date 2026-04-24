Lula passa por cirurgia em São Paulo; ele já recebeu alta

Presidente da República realizou procedimentos na cabeça e no punho. EVARISTO SA / AFP

Luiz Inácio Lula da Silva realizou procedimentos médicos na manhã desta sexta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula fez retirada do acúmulo de pele na cabeça e infiltração no punho.

Ao g1, o médico Roberto Kalil Filho disse que ambos os procedimentos foram concluídos sem nenhuma intercorrência. Por volta das 11h o presidente recebeu alta e deixou o hospital.

— Por coerência, grandes eventos vamos evitar nos próximos dias, mas nada que prejudique a agenda da semana que vem — declarou Kalil sobre a recuperação de Lula.

Entenda os procedimentos

O procedimento de retirada do acúmulo de pele na cabeça dá segmento ao tratamento de uma queratose — lesão cutânea associada à exposição excessiva ao sol. Em fevereiro, Lula já havia passado por uma cauterização no couro cabelo.

Responsável pelo procedimento, a dermatologista Cristina Abdala classificou a lesão como o tipo de câncer de pele mais comum.

— É uma lesão localizada, não espalha para nenhum lugar. O máximo que pode acontecer é ficarem aparecendo pequenas feridas. Ele já estava acompanhando há algum tempo. Resolveu tirar. Isso não implica mau prognóstico. É acompanhamento.

Já a infiltração no punho é para tratar uma tendinite que afeta o polegar da mão direita do presidente.

Histórico médico de Lula

Este é o sexto procedimento médico enfrentado por Lula desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023.

Em julho de 2023, o presidente foi submetido a uma infiltração no quadril para aliviar dores provocadas por artrose, condição caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações. O tratamento foi adotado antes da cirurgia que ele realizou meses depois.

Já em setembro de 2023, Lula passou por cirurgia para implantação de prótese no quadril, após intensificação das dores. O procedimento ocorreu em Brasília e foi seguido por período de recuperação com sessões de fisioterapia.

Em dezembro de 2024, o presidente foi operado às pressas após uma hemorragia intracraniana decorrente de um acidente doméstico ocorrido semanas antes. Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma e permaneceu internado em unidade de terapia intensiva.

Em 30 de janeiro deste ano, realizou cirurgia de catarata, também na Brasília.