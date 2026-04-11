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Lula fala sobre conflito no Oriente Médio e reforça que Brasil é um país de paz: "Trump está ameaçando todo mundo"

Presidente do Brasil discursou em visita ao novo prédio do Campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo

Zero Hora

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