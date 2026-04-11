Lula fala sobre conflito no Oriente Médio e reforça que Brasil é um país de paz: "Trump está ameaçando todo mundo"

Lula e Trump teriam encontro em março, mas com a guerra, a data da reunião está indefinida. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o conflito no Oriente Médio e reafirmou que o Brasil é um país pacífico. A declaração ocorreu nesta sexta-feira (10) durante evento no Campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo.

O líder do Executivo brasileiro declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "está aí ameaçando todo mundo" e que ele não saberia "o que é um pernambucano", senão não ameaçaria o Brasil. As informações são do g1.

— O mundo está difícil. O Trump está aí ameaçando todo mundo. Trump não sabe o que é um pernambucano. Senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Se ele soubesse da minha descendência com Lampião ele tomava muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso ele não brigaria com o Brasil. De qualquer forma, não queremos guerra. Queremos paz — disse o presidente.

No início desse ano, Lula já havia falado algo semelhante, quando disse, em tom de brincadeira, que se Trump soubesse de seu "parentesco com Lampião" não iria provocar o Brasil.

No evento desta sexta, Lula ainda reforçou que o Brasil é um país de paz:

— Queremos paz. Nós queremos ter acesso a cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Só queremos coisa boa. Quem quiser guerra, vai para o outro lado do planeta porque aqui somos a terra de paz e do amor. Aqui somos a terra de quem não tem medo de ser feliz.

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Conflito no Oriente Médio

Nesta sexta-feira (10), o presidente dos Estados Unidos voltou a endurecer o discurso contra o Irã ao afirmar que o país "só está vivo hoje para negociar" e ameaçou reagir caso as tratativas não avancem. Do outro lado, o governo iraniano impôs condições para dar sequência ao diálogo.

Representantes dos dois países devem se reunir a partir deste sábado (11), no Paquistão, em meio a um cessar-fogo considerado frágil. Teerã afirma que o acordo já foi violado por rivais, entre eles Israel.

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Em 26 de janeiro, o presidente Lula e Donald Trump conversaram por telefone e acertaram um encontro em Washington. A previsão inicial era de que a reunião na Casa Branca ocorresse em março, mas a viagem segue sem data definida.