Lula cita "reciprocidade" após delegado brasileiro envolvido na prisão de Ramagem ser expulso dos EUA

Lula diz que não aceitará "ingerência e abuso de autoridade dos norte-americanos contra brasileiros". EVARISTO SA and SAUL LOEB / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ainda não sabe o que motivou os Estados Unidos a expulsar do país o delegado brasileiro que atuou na prisão de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O oficial recebeu ordem na segunda-feira (20) para deixar o território norte-americano.

O mandatário brasileiro também disse que pode tratar o caso com reciprocidade e expulsar um oficial norte-americano que atua no Brasil, conforme o g1.

— Fui informado hoje de manhã (terça-feira), acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil — disse Lula na porta do Hotel em Hannover, na Alemanha.

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira também sinalizou que não sabe o que fundamentou a decisão do governo norte-americano. Segundo ele, o oficial brasileiro atua em Miami, em conjunto com autoridades locais.

— Essa notícia não tem fundamento. Estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas — afirmou Vieira.

Em outro momento, Lula também subiu o tom das críticas ao governo dos Estados Unidos e afirmou que não vai aceitar "essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas pessoas americanas querem ter com relação ao Brasil".

Conforme apurou a Globo, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos confirmou que a autoridade brasileira citada é o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE).

Entenda o caso

Na segunda-feira (20), o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos publicou ordem para que o delegado brasileiro deixe o país. Em uma rede social, o governo do país afirmou, sem citar o nome do brasileiro envolvido, que ele teria tentado "contornar pedidos formais de extradição" para fazer "perseguições políticas" nos Estados Unidos.