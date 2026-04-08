Lula afirma ter aconselhado Alexandre de Moraes sobre Master: "Não permita que caso Vorcaro jogue fora sua biografia"

Lula afirma ter incentivado Moraes a se declarar impedido de votar sobre o caso Master. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (8) que disse ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que não deixasse o caso das fraudes bilionárias do Master acabar com a "biografia histórica" dele, construída no julgamento dos atos golpistas do 8 de Janeiro. A declaração foi feita em entrevista ao portal de notícias ICL.

— Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia — contou Lula sobre o que disse a Moraes.

Segundo o presidente, o ministro está fora do seu escritório de advocacia havia quase 15 anos, pois foi secretário do Estado de São Paulo, ministro da Justiça e, agora, integrante do STF.

Lula também afirmou que aconselhou Moraes a se posicionar sobre o caso Master e se declarar impedido de votar pelo fato de a mulher dele, a advogada Viviane Barci de Moraes, ter atuado na defesa da empresa de Daniel Vorcaro.

— Se a sua mulher estava advogando, diga textualmente: a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença e eu só prometo que aqui na Suprema Corte, o caso da minha mulher, eu me sentirei impedido de votar — disse Lula.

O escritório de Viviane recebeu R$ 80,2 milhões em pagamentos do Banco Master em 2024 e 2025. O contrato, firmado no início de 2024, previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões por três anos.