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Lula afirma ter aconselhado Alexandre de Moraes sobre Master: "Não permita que caso Vorcaro jogue fora sua biografia"

Presidente disse, ainda, que pediu ao ministro para se declarar impedido de votar já que a esposa dele atuou na defesa da empresa de Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS