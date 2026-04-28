Luciana Novaes, ex-vereadora do Rio de Janeiro, morre aos 42 anos 

Após o incidente em 2003, Luciana se adaptou à nova vida. Cristina Indio do Brasil / Agência Brasil

Morreu na última segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, aos 42 anos, a ex-vereadora Luciana Novaes (PT). A informação é da CBN.

A parlamentar teve sua trajetória marcada aos 19 anos, quando foi atingida por uma bala perdida dentro da Universidade Estácio de Sá, na zona norte da cidade, em 2003. Na época, ela sobreviveu ao diagnóstico de apenas 1% de chance de vida, mas ficou tetraplégica.

De acordo com a Veja, Luciana faleceu em virtude de uma “intercorrência súbita e grave, compatível, segundo informações médicas, com rompimento de aneurisma cerebral”.

Com a piora, a ex-vereadora entrou no protocolo de morte cerebral, quando as funções cerebrais param de forma irreversível. A parlamentar enfrentava problemas de saúde desde o fim do ano passado, quando foi internada em estado grave.

Carreira política

Após o incidente, Luciana superou as dificuldades e se adaptou à nova vida, voltando a estudar. Formou-se em serviço social e concluiu pós-graduação em gestão governamental. Em 2016, foi eleita a primeira vereadora tetraplégica da cidade do Rio de Janeiro.

Em 2020, no auge da pandemia, não conseguiu fazer campanha na rua por ser do grupo de risco, mas mesmo assim teve 16 mil votos, ficando como primeira suplente.

Em 2022, concorreu ao cargo de deputada federal e foi a segunda mulher do PT com mais votos no estado: 31 mil, ficando com a segunda suplência. Em 2023, retornou à Câmara Municipal do Rio para substituir Tainá de Paula (PT). Quando a titular retornou, Luciana voltou para a suplência.

Legado

A Câmara Municipal do Rio, após tomar conhecimento do protocolo de morte cerebral da ex-vereadora, lançou uma nota de pesar nas redes sociais.(confira na íntegra no fim da matéria)

O presidente da Casa, Carlo Caiado (PSD), manifestou profundo pesar pelo falecimento da parlamentar. A nota destacou que "Luciana foi uma mulher que transformou a própria dor em propósito e fez de sua trajetória um exemplo permanente de luta, coragem e amor ao próximo".

"Ao longo de sua atuação, deixou um legado de quase 200 leis, sempre voltadas para a inclusão, a defesa das pessoas com deficiência, dos idosos e da população em situação de vulnerabilidade", afirma outro trecho da nota.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), decretou luto oficial de três dias.