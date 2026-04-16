Justiça da Itália decide acatar extradição de Carla Zambelli em caso da arma

Zambelli está presa no país desde o dia 29 de julho de 2025. EVARISTO SA / AFP

A Justiça da Itália decidiu acatar o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli pelo caso do porte de arma nesta quinta-feira (16). A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca de Souza, ao g1.

Essa é a segunda decisão da Justiça italiana neste sentido. Em 26 de março, o Judiciário já havia acatado pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito dos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Por isso, ela foi condenada a 10 anos de prisão.

Em 10 de abril a defesa da ex-deputada entrou com um recurso para tentar reverter a decisão da Justiça italiana que autorizou a extradição de Carla Zambelli ao Brasil pela invasão do sistema do CNJ.

Relembre o caso

Em julho do ano passado, Carla Zambelli foi presa em Roma, capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil em busca de asilo político em terras italianas após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023.

Leia Mais Caso FHC: quando a interdição judicial pode ser autorizada pela Justiça e qual o papel do curador

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes.

Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da ex-deputada para o Brasil.

Confira linha do tempo até o dia em que Zambelli foi presa:

Trajetória

O nome de Carla Zambelli, uma das fundadoras do movimento "Nas Ruas", ganhou destaque durante os protestos em favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Nas eleições majoritárias de 2018, fez parte da base de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, eleito presidente na disputa com Fernando Haddad. Zambelli conquistou uma vaga na Câmara Federal pelo então PSL.

Em 2022, já pelo PL, Zambelli, fiel escudeira de Bolsonaro, foi reeleita com um número expressivo de votos: foi a segunda deputada federal mais votada de São Paulo.