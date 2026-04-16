Política

Presa desde julho
Notícia

Justiça da Itália decide acatar extradição de Carla Zambelli em caso da arma

Em 26 de março, o Judiciário já havia aceitado mesmo pedido do Supremo Tribunal Federal no âmbito dos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS