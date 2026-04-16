Justiça autoriza interdição de Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente foi autor do Plano Real. Facebook / Reprodução

Os filhos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, receberam nesta quarta-feira (15) a autorização para o pedido de interdição do político, de 94 anos. A solicitação foi feita pelos três filhos: Paulo Henrique, Luciana e Beatriz.

A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela Folha de São Paulo. O pedido foi motivado pelo agravamento do estado de saúde de FHC, que sofre da doença de Alzheimer, já em estágio avançado.

O curador provisório do ex-presidente será o filho dele, Paulo Henrique Cardoso. Ele ficará responsável pelos atos civis, vida financeira e patrimonial do ex-presidente

Na petição protocolada na terça-feira (14) e assinada pelos advogados Caetano Berenguer, Fabiano Robalinho e Henrique Avila, do escritório Bermudes Advogados, foi incluído um laudo médico.

"O delicado quadro de saúde atual de Fernando Henrique Cardoso, e a confirmação de que os ora autores sempre foram os responsáveis pelos cuidados do pai, é igualmente atestada pelos depoimentos escritos apresentados por pessoas que mantêm, há décadas, íntima convivência com a família Cardoso", diz a petição.