Jussara Caçapava é eleita prefeita de Cachoeirinha para mandato tampão

Jussara Caçapava (ao centro, com microfone) irá governar a cidade até dezembro de 2028. Daniela Paula de Araújo / Divulgação

Em disputa acirrada, a população de Cachoeirinha elegeu, neste domingo (12), Jussara Caçapava (Avante) para governar a cidade em mandato tampão até dezembro de 2028. Ela já estava interinamente no cargo de prefeita e alcançou 43,3% dos votos válidos, superando os outros três concorrentes.

A candidata que ficou em segundo lugar foi Claudine Silveira (PP), com 42,3% dos votos válidos. As candidaturas de esquerda tiveram desempenho inferior: Tairone Keppler (PT) conquistou 13,2% dos votos e Laís Cardoso (PSOL) somou 0,9%. A apuração dos votos foi encerrada às 19h16min.

O cartório eleitoral de Cachoeirinha informou que a diplomação de Jussara acontecerá no dia 7 de maio. É um ato da Justiça Eleitoral que atesta a eleição do candidato pelo voto popular e o torna apto para assumir o cargo. Depois da diplomação, a Câmara de Vereadores deverá marcar a data da posse para o início do mandato. Até lá, Jussara seguirá administrando a cidade de 136 mil habitantes na condição de prefeita interina.

Tranquilidade e movimentação amena nas ruas

A eleição suplementar aconteceu em ambiente de tranquilidade e movimentação amena nas ruas. Houve fluxo constante nas seções eleitorais, mas sem filas ou aglomerações. Até às 14h, a Brigada Militar havia registrado somente uma ocorrência de lesão corporal devido a uma briga em frente de um local de votação. A corporação informou que, até o meio da tarde de domingo, não havia registro de casos de boca de urna.

A convocação do pleito fora de época é consequência da cassação, via processo de impeachment na Câmara de Vereadores, dos mandatos do então prefeito Cristian Wasem e do vice-prefeito Delegado João Paulo Martins. Eles foram sacados dos cargos após sessão Legislativa em 2 de janeiro, sob alegação de contratações sem licitação e adiamento de contribuições patronais para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Desde então, a prefeitura foi assumida interinamente por Jussara, que era presidente da Câmara.

A candidata Claudine, segunda colocada na eleição suplementar, é esposa do ex-vice-prefeito e representou uma tentativa de retomada do poder pelo grupo que foi alijado com o impeachment.

A eleição suplementar teve 34 locais de votação, com 277 seções disponíveis. Cada seção representa uma urna eletrônica. O município da Região Metropolitana tinha 102.125 eleitores aptos a votar.

Essa foi a quarta eleição para a prefeitura de Cachoeirinha em menos de seis anos. Além das disputas municipais ordinárias de 2020 e 2024, o eleitorado da cidade da Região Metropolitana teve outro pleito suplementar em outubro de 2022, determinado por cassação de mandato do prefeito e do vice da época por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Confira o resultado da eleição suplementar

Jussara Caçapava (Avante) - 22.595 votos (43,39%)

22.595 votos (43,39%) Claudine Silveira (PP) - 22.065 votos (42,37%)

- 22.065 votos (42,37%) Tairone Keppler (PT) - 6.923 votos (13,29%)

- 6.923 votos (13,29%) Laís Cardoso (PSOL) - 494 votos (0,95%)