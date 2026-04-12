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Jussara Caçapava é eleita prefeita de Cachoeirinha para mandato tampão

Candidata do Avante obteve 43,3% dos votos válidos em eleição suplementar neste domingo. Vencedora do pleito já estava interinamente no cargo de prefeita

Carlos Rollsing

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